Український борець Данило Явгусишин (Аонішікі) виграв найпрестижніший турнір сумо.

Український сумоїст Аонішікі Арата (справжнє ім’я – Данило Явгусишин) виграв перший у кар’єрі Кубок імператора – один з шести щорічних ґранд-турнірів (хон-башьо) з професійного сумо, який нині фінішував у Фукуоці (Японія).

Перед заключним змагальним днем рівну кількість перемог – по 11 – мали три борці: йокодзуни (найвищий ранг в сумо) Дайкі Оносато і Томокацу Хошорю, а також секівакі (третій ранг) Аонішікі.

В останній день Аонішікі виграв в одзекі (другий ранг) Котозакури, а в іншій парі Оносато через травму плеча знявся за кілька годин до поєдинку, відповідно Хошорю отримав технічну перемогу.

Отже, двоє сумоїстів – представники України та Монголії) мали по 12 перемого при трьох поразках, і переможець визначався у фінальному поєдинку плей-оф між ними.

Він став першим рікіші (так японці називають професійних сумоїстів) з України, який підняв Кубок Імператора.

В 2025 році Аонішікі брав участь, крім листопадового Кюсю Басьо, в чотирьох турнірах хон-башьо:

березень – 11:4 (3 позиція на Сході, переможець мав 12:3)

травень – 11:4 (3 позиція на Сході, переможець мав 14:1)

липень – 11:4 (2–4 позиція на Сході, переможець мав 13:2)

вересень – 11:4 (2 позиція на Заході, переможець мав 13:2).

Його нинішня перша перемога у віці 21 року та 8 місяців є четвертим найшвидшим рекордом в історії з моменту запровадження системи шести турнірів на рік у 1958 році, перевершивши рекорд, встановлений колишнім Йокодзуною Асашорю (22 роки та 1 місяць) 2002 року.

Аонішікі забезпечив собі качі-коші (позитивний баланс перемог і поразок) вже на 9-й день, а на 12-й день досяг свого п'ятого поспіль рекорду двозначної кількості перемог з моменту дебюту в макуучі (вищий дивізіон сумо), що є теж історичним рекордом. Він продемонстрував виняткову стабільність, уникнувши послідовних поразок у своїх двох елітних турнірах, і тепер може очікувати підвищення до одзекі. Якщо це станеться, це буде друге таке видатне досягнення в історії. Щомісячна зарплата одзекі від Японської асоціації сумо становить 2,5 мільйона ієн, крім того, цей ранг дає низку преференцій (особливо при наявності японського громадянства, а подвійного громадянства в Японії нема) після завершення кар'єри.

Данило Явгусишин (народився 23 березня 2004 у Вінниці), почав займатися сумо у віці 7 років, у віці 17 років вже став чемпіоном України (а в 2021 році – трикратним чемпіоном). 2019 року він посів третє місце на Чемпіонаті світу з боротьби сумо серед юніорів і став чемпіоном Європи. Крім сумо, він займався вільною боротьбою та дзюдо.

Після вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року він виїхав з України – спочатку в Німеччину, а потім в Японію. Там Явгусишин тренувався в клубах сумо Кансайського університету і привернув увагу професійних тренерів. В грудні 2022 року Явгусишин був офіційно прийнятий як один з перших новобранців хейя (клуб-школа) Адзігава, хоча спочатку той не хотів приймати Явгусишина, стурбований культурним та мовним бар'єром і з врахуванням існуючих обмежень на набір неяпонців.

Аонішікі дебютував у професійному сумо у вересні 2023 року в статусі маедзумо, а на турнірі в листопаді 2023 року переміг у нижньому дивізіоні дзьонокуті. Через два місяці виграв турнір у наступному дивізіоні – дзьонідан. До листопада 2024 року досяг дивізіону дзюре, який пройшов за два турніри, і до березня 2025 року досяг вищого дивізіону макууті, ставши другим рікіші в макууті з України і підтвердивши статус одного з найперспективніших борців сумо європейського походження. На своєму першому турнірі показав дуже хороший результат – протягом 15 турнірних днів здобув 11 перемог і був нагороджений спеціальним призом за бойовий дух (канто-сьо), а до наступного турніру підвищений з позиції маегасіри #15 до позиції маегасіри #9. Турнір у травні 2025 року провів з аналогічним результатом – показав статистику 11:4, отримав другий поспіль канто-сьо і був поставлений на позицію маегасіри #1.

На турнірі в липні 2025 року Аонішікі переміг йокодзуну Хосьорю і отримав кімбосі («золоту зірку» – приз, який борці рангу маегасіра отримують за перемогу над йокодзунами), встановивши рекорд за швидкістю завоювання першої зірки кімбосі –12 професійних турнірів. В останньому поєдинку турніру він, однак, поступився маегасірі Котосьохо, який і став переможцем. А Аонішікі нагородили спеціальним призом гіно-сьо за технічну досконалість.

До вересневого турніру 2025 року Аонішікі досяг сан'яку – категорії чотирьох вищих рангів у сумо, ставши першим представником свого хейя, який досяг комусубі (4-й ранг) і встановивши рекорд за швидкістю досягнення рангів сан'яку – всього за 12 турнірів від початку кар'єри. На вересневому турнірі знову, вчетверте, показав результат 11-4 і отримав гіно-сьо за технічну досконалість, а також заслужив підвищення в ранг секіваке.

Нинішня перемога принесла Аонішікі також два спеціальні призи – перший у кар'єрі сюкун-сьо за видатний виступ і третій гіно-сьо за технічну досконалість. Аонішікі повторив рекордну серію йокодзуни Оносато, який у 2024 році отримував спеціальні призи протягом п'яти турнірів поспіль. Перемога відкрила перед Оносато шлях до другого ієрархічного рангу – рангу одзекі: до турніру питання підвищення Аонішікі було спірним – він мав у своєму активі достатню кількість перемог, щоб розглядатися як кандидат (торі) на одзекі (традиційно вважається, що для підвищення до одзекі претендент повинен набрати 33 перемоги на трьох послідовних турнірах), проте виступав лише один турнір у рангах сан'яку, в той час як для підвищення до одзекі вкрай рідко розглядають результати, досягнуті борцями на позиції маегасіри. Однак 22 листопада 2025 року, за день до закінчення турніру, голова суддівської колегії Японської асоціації сумо, оголосив про те, що судді зберуться для розгляду кандидатури Аонісіки на підвищення.