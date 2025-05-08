​Федеральний резерв США проіґнорував вимогу Трампа.

Голова ФРС Джером Пауелл вирішив залишити відсоткові ставки без змін.

Федеральний резерв Сполучених Штатів (ФРС), який фактично відіграє роль американського центробанку, проіґнорував звернення президента Дональда Трампа знизити відсоткові ставки і залишив їх без змін. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters. Таким чином Федеральна резервна система вже втретє залишає ставки на колишньому рівні – близько 4,3%.

Голова Федеральної резервної системи Джером Павелл (Jerome Powell) заявив, що через мита, які запровадила адміністрація Трампа на весь імпорт до США, тепер зовсім не зрозуміло, що робити далі. На думку Павелла, якщо мита залишаться, то вони, ймовірно, призведуть до прискорення інфляції, уповільнення економічного зростання та зростання безробіття.

Зазвичай ФРС знижує ставки, щоб підштовхнути економічне зростання і підвищує їх, щоб загальмувати інфляцію. Але імпортні мита Трампа, на думку ФРС, несуть одночасно і загрозу уповільнення зростання, і загрозу прискорення інфляції. «Цілком незрозуміло, що нам потрібно робити. Все дуже невизначено», – зазначив Павелл.

На цей раз Федрезерву вперше довелося приймати рішення про ставки в умовах, коли «тарифи Трампа» вже набули чинності. На імпорт із Китаю запроваджено заборонні 145-відсоткові мита, на імпорт із інших країн до липня діє ставка в 10%, але потім мита можуть зрости — а можуть і не зрости, залежно від настрою Трампа.

Транспортні фірми та порти США повідомляють про різке падіння обсягів торгівлі, а економісти попереджають, що загроза рецесії в американській економіці з початку року значно зросла. Біржові індекси США та курс долар знизилися на тлі торгівельних воєн та атак Трампа на голову ФРС.

Сам же Джером Павелл заявив у середу, сьомого травня, що не дозволить президентові втручатися у роботу свого відомства. Він зазначив, що ніколи не прагнув зустрічатися з жодним президентом США, і якщо він мав таку зустріч, то це тому, що обраний лідер прагнув взаємодії. «Я ніколи не просив про зустріч з жодним президентом і ніколи не прошу. У мене ніколи не було причин просити про зустріч, завжди було навпаки», – сказав Павелл на пресконференції після завершення засідання Комітету з питань політики ФРС.