Напередодні Токіо погодилося долучитися до роботи Центру НАТО щодо сприяння та підготовки в галузі безпеки для України.и

Офіційна речниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова висловила стурбованість тим, що Японія «дедалі більше залучається до підтримки України і відходить від пацифістського статусу». Так вона прокоментувала рішення Токіо долучитися до роботи Центру НАТО в галузі безпеки та навчання для України (NATO Security Assistance and Training for Ukraine – NSATU). Про це повідомило російське видання «Коммерсантъ».

«Ми хотіли б попередити, що будь-які кроки Японії щодо прямої чи опосередкованої участі у постачанні України озброєння та військової техніки, які будуть використовуватись для вбивства російських громадян, сприяння у підготовці українських бойовиків розглядаються нами як однозначно ворожі. У разі їхньої реалізації неминучими будуть наші жорсткі заходи, які завдадуть істотних збитків інтересам Японії в найбільш чутливих для неї царинах»,— застерегла Марія Захарова під час виступу перед журналістами.

Напередодні японський прем'єра Сіґеру Ісіба зустрівся в Токіо з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. У заяві за підсумками зустрічі дев’ятого квітня йшлося про плани Японії долучитися до місії Північноатлантичного Альянсу NSATU, яка координує допомогу Україні в галузі безпеки та навчання. Про створення місії NSATU було оголошено на саміті НАТО 11 липня 2024 року. Штаб-квартира NSATU розташована місті Вісбадені, в Німеччині.