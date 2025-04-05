Вихідний день Дональда Трампа

У культовому американському фільмі «Вихідний день Ферріса Бюллера» розповідь вчителя про закон Смута–Гоулі та Велику депресію стає одним із символів нудьги та безнадійності. Однокласники Ферріса буквально помирають від цієї нудьги – і ми відразу розуміємо, чому він відчуває таку насолоду від своєї прогулянки по Чикаго. Бо насправді, немає нічого жахливішого, ніж у прекрасний сонячний день слухати про якихось Смутів і Гоулі.

Фільм вийшов на американські екрани у 1986 році. Тоді про закон Смута–Гоулі ще вчили в середніх школах. Зараз, можливо, ця історія взагалі зникла зі шкільної програми. Але навіть тоді діти не могли зрозуміти, про що взагалі йдеться. Високі тарифи, Велика депресія, відсутність вільної торгівлі – усе це здавалося далеким від реальності сучасної Америки.

Ровесники і свідки Великої депресії згадували про цю історію зі значно більшим занепокоєнням і значно меншим ентузіазмом. Рональд Рейґан, наприклад, казав, що після ухвалення цього закону американці пережили справжній кошмар. І це ще найбільш м’яка оцінка. Я вже не цитуватиму президентів-демократів, адже закон підписав республіканець Герберт Гувер. Але саме Рейґан, ікона американських республіканців, портрет якого нині висить поруч із робочим столом Дональда Трампа у Білому домі, висловився про закон максимально чітко.

Так що ж таке запропонували Сполученим Штатам сенатор Рід Смут і конгресмен Вілліс Гоулі? Напевне, ви вже здогадалися. Майже 100 років тому вони домоглися ухвалення закону про значне підвищення торговельних тарифів – найбільше у новітній історії США (ну, до останніх днів, принаймні). Гувер і співавтори закону щиро вірили, що таким чином вони допоможуть американським фермерам, які тоді й дійсно перебували в кризі. Проти виступила понад тисяча провідних економістів, які звернулися до президента із відкритим листом. Особисто приїздив Генрі Форд, цей тодішній Ілон Маск, умовляв президента не підписувати цей згубний закон. Але все було марно – Гувер залишався вірним своїм передвиборчим обіцянкам, адже він був зобовʼязаний перемогою «серцю Америки» – її сільськогосподарським штатам.

Що було далі, ми знаємо. У відповідь – дзеркальні тарифи, бойкот американської продукції, обвал економіки у США та Європі, Велика депресія, поразка республіканців на виборах, перемога Франкліна Рузвельта з «Новим курсом», злет крайніх правих у Європі, тріумф Гітлера, Друга світова війна, і зрештою – відмова від протекціонізму та створення нової глобальної торговельної системи за пропозицією та під егідою США.

А Смут і Гоулі? А Смут і Гоулі стали мемом – уособленням економічної катастрофи. Хоча Гоулі був поважним професором економіки, а Смут – «цукровим сенатором», багаторічним захисником інтересів фермерів із Юти, американці запам’ятали їх як винуватців збідніння нації. Якщо їх і згадували – а їх ще довго згадували, коли мова йшла про вільну торгівлю – то тільки для того, щоб нагадати що буває, коли законами економіки нехтують. А згодом про них остаточно забули, а деякі просто прогулювали школу і нічого ніколи не знали про ані про Смута, ані про Гоулі, ані про їхній закон. Вічний вихідний день, авжеж!

Проте тепер про Смута і Гоулі згадали всі, хто знається на економічній історії, а їхні привиди повернулися до Білого дому як справжні переможці. І хоча всі ми прекрасно усвідомлюємо що буде після цього повернення, ніхто не заважає нам разом із конгресменами насолодитися їхнім новим тріумфом.