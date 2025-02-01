У перші дні великої війни, коли все тільки починалося, хтось з іноземних колег запитав, чи дійсно я припускаю, що росіяни будуть гатити по історичних центрах Києва, Харкова, Одеси чи Львова.

Я не припускав – я був впевнений. Я добре знаю росіян з їхньою мантрою «так не діставайся ж ти нікому!» Я усвідомлював, що все, до чого вони могли дотягнутися, вони будуть намагатися спаскудити, а те, до чого не зможуть дотягнутися – знищити. Я знав, що до памʼяті – як до чужої, так і своєї – вони ставляться без емоцій, що знести історичну будівлю і побудувати на її місті нову і мертву, але «краше прежньої» для них звичайна справа. Я усвідомлював, що вони не відчувають душі ані у людях, ані у будівлях. Що для них милуватися морськими пейзажами чи старовинними храмами насамперед атрибут, а не потреба, намагання імітувати присутність душі і емоції. Я не забув Кеніґсберг, «зачищений» від руїн своїх старовинних споруд і перетворений на безглуздий Калінінград. Я не забув й того, що за вісім десятиріч після Другої Світової війни жоден з провідних російських письменників не згадав про трагедію цього великого міста, одного з головних цивілізаційних центрів Європи – і єдиною літераторкою, яка доторкнулася до ран Кеніґсбергу, виявилася Галина Пагутяк. І цей її плач на чужих руїнах став передбаченням того, що Москва хотіла б зробити з українськими містами.

Вона б хотіла вбити їхню душу, вона б хотіла зруйнувати їхню атмосферу. Бо коли ти вбиваєш місто – ти вбиваєш і надію його мешканців на те, що все повернеться до норми, і вони знову будуть ходити спокійними мирними вулицями повз знайомі будівлі. Бо якщо немає вулиць і немає будівель – яка там душа!

Після того, що відбувається майже кожного дня на вулицях Харкова, після зруйнованих камʼяниць у історичному центрі Львова, після ударів по музеях і театрах нас, звісно, вже нічого не може здивувати. Але здивування і туга – різні відчуття. Ракетний удар по «Брістолю» викликає відчуття туги і розпачу: як можна бути такими бездушними? Колись, після Другої Світової війни, про цю бездушність чудово написав блискучий польський есеїст Єжи Стемповський, який на руїнах Європи наголошував, що у тих, хто планував ці знищення не було відчуття безперервності цінностей, що продовжували жити у знищених будівлях, які й були спадщиною Європи, її атмосферою, її скромністю і надмірністю, її шиком і її тихою молитвою. Кожний загиблий храм і кожний померлий будинок відбирав у Європи те, чого вона вже ніколи після двох великих війн не могла собі повернути.

Такі ж відчуття зʼявляються в мене сьогодні, коли я думаю про спроби знищити історичні центри наших міст, про варварів, які нічого не забули і нічому не навчилися. Я думаю, що люди, які віддають накази і запускають ракети, ще кілька років тому могли ходити вулицями, які вони сьогодні знищують, сидіти на літній терасі одеської кавʼярні і говорити супутниці, що якраз дивилася на «Брістоль» – «смотрі, какой красівий дом». Чи думали вони, що колись намагатимуться знищити цей будинок? Як на мене, їм і тоді було байдуже…

«Брістоль» завжди відрізнявся від класичних європейських готелей. Звісно, Бернадацци будував саме класичний європейський готель, але інтерʼєри нагадували вам, що розкоші й вишуканості ніколи не буває багато. Європейський готель часів «Брістоля» зачаровував вас строгістю форм і зручністю життя, а от сам «Брістоль» давав вам можливість показати себе у всіх люстрах цієї одеської Європи – і навіть гостініца «Красная» не змогла це змінити! Так, «Брістоль» це завжди була надмірність, але хіба не за цю надмірність, не за цю вітальність, не за це вміння посміятися над власною самовпевненістю ми любимо Одесу? От у «Брістолі» завжди було все від надмірності, хвалькуватості та іронічності великого міста на Чорному морі – міста, яке росіяни, як той потворний Голум з романів Толкієна, завжди вважали «своїм золотцем», завжди заздрили і казилися, що воно наше, а не їхнє. І от по центру цього міста вкотре прилетіла ракета. І потрапила прямісінько у «Брістоль».

Я завжди любив такі готелі, застиглі у своєму часі. Готелі, у вестибюлях яких можна фізично відчути присутність гостей, які щойно залишили свої номери сто років тому. Я уявив собі, як зі своєї кімнати в «Брістолі» повільно спустилася до бару Віра Холодна і побачив жах в її очах, коли вона почула удар чогось жорсткого і невблаганного зовсім поруч з готелем. Чорні глибокі очі Віри Холодної. Келих шампанського, який вислизнув з рук і розбився на шиплячі уламки. Переляканий зойк готельних каріатид. Відгомін ракетного удару у нічному місті. Тепер я буду згадувати все це разом. І це теж буде атмосфера – атмосфера іншої Одеси, яку все одно не вдасться знищити.