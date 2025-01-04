Чорний полковник

Колишнього народного депутата Радянського Союзу Віктора Алксніса почали називати «чорним полковником» ще в часи знаменитих депутатських зʼїздів горбачовських часів – і це прізвисько, вигадане у часи коли ми ще памʼятали диктатуру «чорних полковників» у Греції, так сподобалося Алкснісу, що він саме так назвав свій власний телеграм-канал – так, він дожив до часів телеграм-каналів й помер 1 січня 2025 року.

Втім цей текст – зовсім не некролог Алксніса, про якого майже не згадали ані в Росії, де він прожив більшу частину свого життя й навіть був депутатом Державної Думи, ані у Латвії, де його оголосили небажаною для вʼїзду персоною значно раніше, ніж це зробили ми. Просто життя Алксніса – нагадування про те, що жах, в якому ми живемо тепер, розпочався значно раніше, ніж у 2022-му чи навіть у 2014-му році. Ба більше – цей жах ніколи й не закінчувався.

Полковник Алксніс, онук комбрига часів громадянської війни – він навіть військове училище імені свого дідуся закінчував – почав займатися політикою якраз у епоху перебудови. Але якою політикою? Він став одним із організаторів Інтерфронту Латвії якраз після того, як зʼявився латвійський Народний фронт. Здавалося б, навіщо політика кадровому військовому й чому Алксніс продовжував так впевнено себе почувати у погонах навіть тоді, коли громив з трибуни депутатського зʼїзду самого генсека Горбачова? Тепер я розумію – чому. Тому що за полковником стояли люди з КГБ, які дали зрозуміти, що йому нічого не загрожує. Людям з КГБ був потрібний Інтерфронт Алксніса, вони були зацікавлені у дестабілізації ситуації по всьому периметру радянських кордонів, від Естонії до Узбекистану й розпалювали конфлікти як тільки могли. І Алксніс чітко працював на цю дестабілізацію, на створення умов для реальної диктатури «чорного полковника».

А тоді цього я не розумів і навіть намагався це випитати у самого Алксніса. Одного разу я запитав у нього в кулуарах зʼїзду – а полковник завжди був досить відкритою людиною – чому він з таким запалом критикує власного головнокомандуючого. Алксніс роздратовано мені відповів, що іншим його товаришам по службі – генералам і маршалам – я таких питань не задаю, хоча й вони не у захваті від Горбачова. І тут мене перемкнуло, і я роздратовано сказав, що ці генерали і маршали – росіяни й борються за свою державу. А Алксніс – латиш, і коли він докоряє Горбачову за «мʼякість» по відношенню до свого власного народу і країни, в мене відключається свідомість.

«Чорний полковник» побілів, втратив всю свою харизматичність й почав кричати, що якщо всі ці націоналісти тільки спробують відокремитися від Союзу, вони загублять половину території. Згодом я дізнався, що з цією концепцією Алксніс та інші керівники депутатської групи «Союз» ходили з пропозиціями до голови Верховної Ради СРСР Анатолія Лук’янова. Тоді і виникла ідея «виховання» непокірних республік шляхом перетворення їх на країни-інваліди. Тоді Москва й почала використовувати національне питання і «захист росіян» (російськомовних) як головний інструмент свого впливу в Радянському Союзі та на пострадянському просторі. Й цю нехитру концепцію вперто втілювали у життя всі – Горбачов, Єльцин, Путін, Медведєв. Й Алксніс – треба віддати йому належне – і після краху СРСР залишився агентом, який працював на розбрат і дестабілізацію. Саме він був ініціатором змін у законодавстві, які дозволили видавати російські паспорти мешканцям фактично контрольованих Росією територій – згодом Москва буде пояснювати свою присутність у Молдові чи свою агресію проти Грузії захистом російських громадян! Саме він ще у квітні 2005 року у Сімферополі закликав до «повернення Криму до складу Росії» – і це був один з очевидних сигналів «помаранчевому» Києву. Однак, цікаво, що всі ці заяви і дії Алксніса – аж з 1989 року – сприймалися як заяви марґінала, який ніколи не буде мати влади. Так чого на нього звертати увагу?

Але завдання таких, як Алксніс – не бути при владі, а розчищати шлях іншим. Адже Алксніс помер саме у тій Росії, про яку мріяв з часів перебудови – агресивній, шаленій, готовій до війн і знищення. І, може, якщо би прожив ще кілька років, дочекався би не тільки нападу на Україну, але й нападу на Латвію, хто знає. Й питання навіть не в тому, що саме таку країну він хотів побудувати, питання в тому, що саме такої країни прагнули його куратори з Луб’янки. Саме тому до заяв Алксніса треба було серйозно ставитися з першого ж дня. Він говорив про переворот у Радянському Союзі – й спроба цього перевороту дійсно відбулася у серпні 1991 року. Він говорив про відʼєднання територій від «неслухняних» республік – і ми досі живемо з роз’ятреними ранами. Він обіцяв напад на Крим – і напад відбувся.

І з «чорним полковником» Алксніс не помилився. Тільки «чорним полковником» виявився зовсім не він.

Справжнім «чорним полковником» став Путін.