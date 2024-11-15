Шольц нарешті побалакав з Путіним телефонічно.

Він засудив війну Росії проти України, закликав Путіна її припинити та вивести російські війська з української території.

 

 

Бундесканцлер Німеччини Олаф Шольц у телефонній розмові з диктатором Росії Владіміром Путіним засудив повномасштабну війну, розв'язану Кремлем проти України. Про це повідомила телерадіокомпанія Deutsche Welle з покликом на джерела в урядових колах Німеччини. Шольц закликав свого візаві припинити цю агресивну війну та вивести російські війська з української території. Це перший контакт між державними лідерами з грудня 2022 року.

 

Розмова тривала близько години. За словами джерел, канцлер після телефонату наголосив на необхідності готовності Росії до перемовин з Україною, спрямованих на досягнення справедливого та довготривалого миру. Він знову підтвердив цілковиту рішучість Німеччини підтримувати Україну в її боротьбі проти російської аґресії «стільки, скільки потрібно».

 

Джерела DW в урядових колах Німеччини також повідомили, що Олаф Шольц у розмові з Путіним рішуче засудив російські авіаудари по цивільній інфраструктурі в Україні. Окрім того, канцлер ФРН попередив Путіна, що відправка північнокорейських солдатів до Росії для участі у бойових діях проти України «призведе до серйозної ескалації та розширення конфлікту».

 

Шольц дав чітко зрозуміти, що жодної з цілей, поставлених Росією у цій війні, їй не вдасться досягти, і закликав співрозмовника до готовності вести «серйозні переговори з Україною». Він наголосив, що «підтримка України носитиме довгостроковий характер і російський президент не повинен розраховувати на те, що час грає на його користь». Шольц та Путін домовилися «залишатися в контакті».

 

У повідомленні Кремля про розмову наголошується, що Путін у ході телефонної розмови, яка «відбулася з ініціативи німецької сторони», заявив, що «можливі домовленості про врегулювання конфлікту в Україні мають враховувати інтереси Росії у сфері безпеки, реалії на землі та усунути першопричини конфлікту». За твердженням Путіна, «нинішня криза стала прямим результатом багаторічної агресивної політики НАТО, спрямованої на створення на українській території антиросійського плацдарму при ігноруванні інтересів нашої країни у сфері безпеки та зневажання прав російськомовних жителів».

 

Водночас президент Росії зазначив, що російська сторона ніколи не відмовлялася і, як і раніше, відкрита до відновлення переговорів. У зриві попередніх українсько-російських перемовин він, як і очікувалося, звинуватив «київський режим».

 

Путін також звинуватив Німеччину в «недружньому курсі» щодо Росії. За його словами, це спричинило  «безпрецедентну деградацію» російсько-німецьких відносин в усіх сферах.

 

15.11.2024

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