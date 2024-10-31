Будапешт стверджує, що запобіг постачанню угорської зброї Україні.

Багато компаній з виробництва зброї в Угорщині перебувають у власності іноземних держав.

Ґерґей Ґуяш

Керівник адміністрації прем'єрміністра Угорщини Ґерґей Ґуяш (Gulyás Gergely) заявив про спроби використати угорську військову промисловість для постачання зброї Україні. За його словами, угорська розвідка запобігла таким поставкам. Про це повідомила мадярська газета Magyar Nemzet.

Заява Ґуяша про зброю пролунала на урядовому брифінгу в середу, 30 жовтня. Один з журналістів попросив його прокоментувати дані про те, що іноземні розвідувальні служби намагалися налагодити постачання військової техніки угорського виробництва до зон бойових дій в Україні та Африці.

Керівник прем’єрської адміністрації підтвердив дані, повідомивши, що угорська розвідка змогла запобігти цій спробі. «Можу лише сказати, що позиція угорського уряду є незмінною. Ми не постачатимемо зброю та військові засоби до України»,— заявив Ґерґей Ґуяш.

Про те, що спецслужби Угорщини працюють над запобіганням постачанню місцевої зброї до України угорські ЗМІ писали ще раніше, зокрема й газета Magyar Nemzet. Джерела видання заявляли, що угорська оборонна промисловість «стала мішенню іноземних спецслужб», у тому числі служб країн НАТО. У матеріалі газети йдеться про те, що робота угорської розвідки з цього питання ускладнюється тим, що багато компаній з виробництва зброї в Угорщині перебувають у власності іноземних держав. Видання вважає, що частині підприємств вдалося оминути реекспортну ліцензію.