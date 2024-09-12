In memoriam

Білі скриньки для білих дівчат,
а у скриньках збирати навчать
і листи, і скарби, й таємниці...
Білі хрестики на полотні,
на прикрасах і навіть у сні
люблять білі дівчатка-сестриці.
Хто збирав, хто збирати почав,
хто лише зазирав з-за плеча
і кого ще навчали недавно –
не в Путивлі на білім валу
прийняли кожна гостру стрілу
разом з мамою три Ярославни...
І тепер по руїнах, квітках,
по сльозах і пластунських вітрах,
по музичних ламких перехрестях
білі скриньки і білі хрести
нам, дівчатка, за вами нести
аж до другого, білі, пришестя...
12.09.2024