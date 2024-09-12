In memoriam

Назар ФЕДОРАК

 

Білі скриньки для білих дівчат,

а у скриньках збирати навчать

і листи, і скарби, й таємниці...

Білі хрестики на полотні,

на прикрасах і навіть у сні

люблять білі дівчатка-сестриці.

 

Хто збирав, хто збирати почав,

хто лише зазирав з-за плеча

і кого ще навчали недавно –

не в Путивлі на білім валу

прийняли кожна гостру стрілу

разом з мамою три Ярославни...

 

І тепер по руїнах, квітках,

по сльозах і пластунських вітрах,

по музичних ламких перехрестях

білі скриньки і білі хрести

нам, дівчатка, за вами нести

аж до другого, білі, пришестя...

 

 

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