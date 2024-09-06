Університетські нотатки

Незабаром має вийти у світ друга серія історій львівського професора математики Михайла Зарічного "Університетські оповідки-2" – з ілюстраціями Лесі Квик.
Кілька фраґментів з майбутньої книги.
TRES FACIUNT COLLEGIUM
Тобто троє – це вже колегія, а не таке собі зібрання.
Якось приходить до мене на лекцію троє студентів. Мало би їх бути більше, та нічого. Читаю лекцію, наче для сотні слухачів – і стільки у мене бувало, аякже.
Після перерви студентів уже двоє. Що ж, доведеться розповісти для них одну історію.
Працював у Львівському університеті професор Гуґо Штайнгауз, один із творців Львівської математичної школи. Якось прийшло до нього на лекцію лише троє студентів. Штайнгауз сказав: "Tres faciunt collegium", – і прочитав лекцію як ні в чому не бувало. Наступного разу прийшло двоє студентів. Щоб розвіяти їх сумніви стосовно того, чи відбудеться лекція, Штайнгауз сказав, що разом з ним присутніх є троє, а tres faciunt collegium...
І от на наступну лекцію приходить єдиний студент, він запитально дивиться на професора. Той каже, що їх двоє, але разом із Всевишнім, який присутній усюди, їх троє, а tres faciunt collegium...
Отаке я розповів своїм студентам. Вони посумнішали, бо зрозуміли, що лекція все одно відбуватиметься. Навіть у найскладнішій ситуації, якщо не прийде ані жоден студент, ані професор. Тому що на небесах є Свята Трійця, а троє – це вже колегія.
ПАРТІЙНІСТЬ МАТЕМАТИКИ
Був напружений день. Крім усього іншого, я мав доповідь на математичній комісії НТШ про Володимира Левицького. Один момент у його біографії стосувався відповіді на ухвалу Київського математичного товариства, у якій був пункт про партійність, що б це не означало.
У зв'язку з тим я коротко вкотре переповів історію про Мирона Зарицького, яку мені розповів Анатолій Свідзінський, фізик, небіж видатного поета Володимира Свідзінського. А звів мене з А. Свідзінським Віктор Неборак, ми мали разом навіть виступи в університеті.
Отже, якось Зарицький мав виступити на філософському семінарі на тему про партійність математики. Він почав із серйозним виглядом:
– Чи є математика партійною наукою? Чи аксіоми геометрії, сформульовані за рабовласницького ладу, втрачають актуальність при переході до феодалізму? Чи поняття банахового простору, яке професор Банах досліджував у капіталістичній країні, не є важливе при соціалізмі?..
Присутній парторг на цих словах почав нервувати, а Зарицький незворушно продовжував:
– Так питають буржуазні вчені. А ми з вами на питання про партійність математики відповідаємо так: математика відкриває нові істини? Відкриває. А хіба наука може відкривати нові істини, якщо вона не партійна?
Приблизно так. Детальніше та й точніше можна прочитати у мемуарах Свідзінського, я їх десь маю, але за лінійний час навряд чи знайду. Боюся, що не весь сюр заідеологізованого життя при соціалізмі буде зрозумілий сучасному читачеві, та воно й добре.
НЕ ЗАПІЗНИТИСЯ
Частину занять в Університеті Флориди я мав у іншому корпусі, не там, де був мій офіс. От біжу я туди і обганяю іншого професора математики, йому теж у цей корпус. Професор несе два пакети з пляшками напоїв на зразок пепсі і коли, упаковок чіпсів і т. п.
– Куди в такому темпі? – чую позаду себе.
Зупинився і пояснюю, що не хочу запізнюватися, а професор мені каже, що не потрібно аж так точно, ми ж люди – не автомати. При цьому він несе студентам пригощення у вигляді розмаїтих снеків і напоїв, тож тим більше нема чого поспішати...
Я так розумію, що пригощення – з нагоди завершення семестру в якомусь близькому класі, наприклад, graduate students.
Я розповів професорові історію періоду "боротьби за дисципліну", коли генеральним секретарем компартії став Андропов. Я тоді закінчив аспірантуру і почав викладати в університеті. Тим читачам, котрі народилися значно пізніше, потрібно пояснити, що це був час, коли посеред білого дня людей могли забирати з кафе, ресторанів, кінотеатрів і т. п., щоб перевірити, чи раптом той чи той суб’єкт не має бути на роботі в цей час. Карали також за прогули і запізнення. І ось один викладач університету спізнився на лекцію, його зобов'язали писати пояснення. От що він написав: "Я, звичайно, запізнився на лекцію, та, видно, не дуже, бо коли я прийшов, то лекція ще не розпочалася".
Професор засміявся і сказав, що запам'ятає цю мою історію. Ми трохи прискорили крок.
НАРИСНА ГЕОМЕТРІЯ
Цю дисципліну усунули з навчальних програм математичних факультетів за рік до того, як я поступив в університет. А полягала вона у тому, що потрібно було вміти креслити. Вручну, звичайно, – ніяких комп'ютерних програм, які хоч трохи спростили б життя, не існувало. До того ж потрібно було уявляти собі добре все, що креслиш, причому в трьох вимірах. Товщина ліній мала значення, бо має значення не тільки розмір. Оскільки туш погано стирається, то мало не кожна помилка була фатальною – треба було починати все спочатку.
Не дивно, що оцінки з нарисної геометрії були традиційно низькі – на рівні курсів рівнянь математичної фізики чи теорії ймовірностей. А викладали цей курс у двох потоках суворі викладачі В. і К.
Якось в одної студентки виникли проблеми із завданням з нарисної геометрії – ніяк не вдавалося добре накреслити. І тут вона усвідомила, що може скористатися своїми дівочими чарами – її хлопець був племінником викладача В. Вона, отже, уклінно попросила хлопця про допомогу, той звернувся до свого дядька (можливо, довелося поставити пиво), дядько накреслив, хлопець передав дівчині, дівчина принесла на перевірку до викладача К. ...
І що ви думаєте? Одержала своє креслення, щедро пописане червоним, оцінене на "трійку".
Отакі суворі були викладачі цієї серйозної дисципліни.
КНИЖКИ Й МИШКИ
(з гумору воєнних часів)
Зауважив я, що донька бере до об'єкту "Укриття" не лише ноутбук, а й книжку (роман в твердих палітурках). "Прогрес, – подумав я. – Вона проводить свій час не лише за комп'ютером". Якось питаю:
– Ну як тобі роман?
– Не знаю, не читала.
– ?!
– Я використовую книжку як підставку для мишки.
06.09.2024