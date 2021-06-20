Лікарняні нотатки

Писано це було у першій половині грудня 2020, коли я перебував у лікарні з ковідом. Ніякого практичного значення ці нотатки не мають.

Переступив поріг приймального покою і пригадав, що дехто з моїх друзів і знайомих цього року звідси не повернувся. Не став думати в цьому напрямку і не оглядався.

* * *

Основне правило: при вході медика до палати одягти маску.

("Встати і віддати честь" – це я дофантазував.)

* * *

Лікарка (28):

— Їжте лікарняну їжу, ми їмо те ж саме, що хворі.

* * *

Телефонує знайомий професор:

— Хочу підбадьорити тебе, але боюся, що тобі може бути складно зараз розмовляти. Не знаю, як ідеально поводитися.

— Так, як ти поводишся, це і є ідеально.

* * *

Медсестра за третім разом не може взяти кров з вени. Підбадьорюю її, але відчуваю, що починає мені світ плисти перед очима. Вона перепрошує і обіцяє прислати іншу медсестру. Та, інша добуває таки кров.

Повертається перша, ще раз перепрошує: їй саме повідомили про смерть дідуся. Співчуваю їй.

* * *

Потрібно сказати, що при високій температурі, та і при ковіді взагалі думається туго. Серед ночі я прокинувся і пригадав, що десь мені траплялося слово "душ". Заспокоєний я заснув, а вранці зрозумів, що це лише слово з оголошення "вас тут 25 душ, зберігайте чистоту."

* * *

Лікарі й медсестри у повному захисті, в рукавицях, зі щитками, їм важко, та вони не нарікають. Усі зосереджені і ввічливі.

* * *

Благородні люди – це друзі, які оперативно забезпечили всім необхідним. Минають десятиліття, а це ті самі люди.

* * *

Інструкція на вікенд від лікарки:

— Лежати. Не хвилюватися. Думати про світле майбутнє.

* * *

Читаю:

— Людину болить. Не можете допомогти, то хоч репостніть.

Навіщо тиражувати біль, якщо його і так багато навколо?!

Біль, як вогонь, сам множиться.

* * *

Знаменитий письменник написав у приваті, що хвилюється за мене. Ці його слова будуть звучати мені у подальших його творах.

* * *

Прокинувся з мелодією Джорджевої пісні Art of Dying. Цілий день викидав її з голови.

* * *

Тут працює донька знайомого професора. З березня, від 9-ї до 9-ї, без відпустки.

* * *

Я був завжди оптимістично налаштований. Лише два-три рази оптимізм мене покидав ненадовго. В один з таких моментів питаю лікарку (не свою – ту, що на діагностиці):

— Скажіть, я видряпаюся з цього?

Та, видно, в медуніверситеті не вичають риторику, бо вона відповідала невиразно:

— Ну... Як вам сказати... Можливо...

Більше я не питав.

* * *

З лікаркою ще зустрівся надворі, коли одержував документи. У лікарні бачив тільки очі, решта закрите, як у деяких країнах Сходу. Вона виявилася інакша, ніж я в думках реконструював її зовнішність за голосом. Я їй це так сформулював:

— Ви ще гарніша, ніж я собі уявляв.

* * *

Виписали з лікарні, але тільки вийшов з корпусу, почали – даруйте – спадати штани, довелося якось притримувати рукою. Пояснення з'явилося лише вдома: мінус кільканадцять кілограмів маси.