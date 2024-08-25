Когнітивні функції людей, що засиджуються до ночі («сов»), кращі, ніж «жайворонків».

Результати дослідження 26 тисяч людей показали, що ті, які пізно лягають спати, мають кращі показники в тестах на інтелект, мислення та пам'ять.

Уявлення про те, що "совам", які не лягають спати до ранку, важко встигнути щось зробити протягом дня, можливо, варто переглянути.

Виявляється, що засиджування допізна може бути корисним для нашого мозку, оскільки дослідження показують, що люди, які відносять себе до "сов", можуть бути більш кмітливими, ніж ті, хто лягає спати рано.

Дослідники на чолі з викладачами Імперського коледжу Лондона проаналізували дані британського Біобанку про понад 26 тисяч людей, які пройшли тести на інтелект, мислення, швидкість реакції та пам'ять.

Після цього вони проаналізували, як тривалість, якість і хронотип сну учасників (який визначає, в який час доби ми відчуваємо себе найбільш бадьорими і продуктивними) впливають на роботу мозку.

Вони виявили, що ті, хто не спить допізна, і ті, кого віднесли до категорії "проміжних", мали "вищу когнітивну функцію", тоді як у ранкових жайворонків ці показники виявилися найнижчими.

Пізне засинання тісно пов'язане з творчими особистостями. Серед художників, письменників і музикантів, які належать до «сов», – Анрі де Тулуз-Лотрек, Джеймс Джойс, Каньє Вест і Леді Гага.

Але хоча такі політики, як Марґарет Тетчер, Вінстон Черчилль і Барак Обама, як відомо, просперували при тому, що мало спали, дослідження показало, що тривалість сну важлива для роботи мозку: ті, хто спить від семи до дев'яти годин щоночі, демонструють найкращі результати в когнітивних тестах.

Доктор Раха Вест, провідний автор дослідження та клінічний науковий співробітник кафедри хірургії й онкології Імперського коледжу Лондона, сказала: "Хоча розуміння та робота з вашими природними схильностями до сну є дуже важливими, не менш важливо пам'ятати про необхідність отримувати достатню кількість сну – не занадто довгого і не занадто короткого. Це має вирішальне значення для того, щоб ваш мозок був здоровим і функціонував якнайкраще".

Професор Дацін Ма, співкерівник дослідження, який також працює у відділенні хірургії та раку Імперського університету, додав: "Ми виявили, що тривалість сну безпосередньо впливає на роботу мозку, і ми вважаємо, ефективне управління режиму сну є дійсно важливим для покращення та захисту роботи нашого мозку.

В ідеалі ми би хотіли бачити політичні рішення, які допомогли б покращити режим сну серед населення в цілому".

Втім, деякі експерти закликали до обережності в інтерпретації отриманих результатів. Жаккі Генлі, керівник відділу з фінансування досліджень в Alzheimer's Research UK, сказала: "Без детальної картини того, що відбувається в мозку, ми не знаємо, чи впливає "ранковий" або "вечірній" спосіб життя на пам'ять і мислення, і чи зниження когнітивних здібностей спричиняє зміни в режимі сну".

Джессіка Челекіс, старший викладач зі сталості глобального ланцюга доданої вартості та експерт зі сну в Університеті Брунеля в Лондоні, зазначила, що дослідження має "важливі обмеження", оскільки воно не враховує рівень освіти та час доби, в який проводилися когнітивні тести. Головною цінністю дослідження було те, що воно кинуло виклик стереотипам щодо сну, додала вона.

Anna Bawden

Night owls’ cognitive function ‘superior’ to early risers, study suggests

The Guardian, 11.07.2024

Raha West, Ryan Tak Chun Wong, Ji-Eun Park, Si Woo Lee, Dinayinie Ekanayake Mudiyanselage, Zhigang Liu, Daqing Ma

Sleep duration, chronotype, health and lifestyle factors affect cognition: a UK Biobank cross-sectional study

BMJ Public Health, 10.07.2024