Поетичне Відродження при свічках. Філармонія запрошує на вечір шістдесятників.

Відчути дух епохи вільних та нескорених. Тих, чия творчість згодом стала основою вільної та незалежної України. 11 серпня у Львівській національній філармонії відбудеться музично-поетична подія «Поетичне Відродження при свічках». Початок о 18:30.

У шістдесяті роки до культури прийшло покоління протесту, молодих бунтарів. Їхня поезія, живопис, публіцистика, проза, історичні дослідження та фільми стали основою для нової України — вільної, демократичної, європейської. Шістдесятники відкрили для себе цілий материк національної культури високої якості, що кардинально вплинуло на їхню свідомість. Вони відродили інтерес до власної культури, її багатств, шукаючи своє місце не поряд із культурою «старшого брата», а в незалежній та самобутній Україні.

Саме шістдесятникам буде присвячена подія у Львівській філармонії. Це буде вечір поезій і пісень на слова Василя Симоненка, Ліни Костенко, Василя Стуса у виконанні відомих українців, серед яких Олена Зарецька, Олексій Суханов, Степан Глова, Олег Батов, Дарʼя Лісіч, Юрій Чеков, Олександра Люта, Віра Мароішка, Ілона Верхівська-Ельтек, Олег Деркач, Ліліана Раврух. Режисер: Інна Павлюк.

Музичний супровід вечора забезпечать знані віртуози – Академічний інструментальний ансамбль солістів «ВИСОКИЙ ЗАМОК».

“Сьогодні, в умовах російсько-української війни, українці проживають схожий період. Як і шістдесятники, ми відстоюємо свою свободу та самобутність, поєднуючи традиції з новаторством. Ми цінуємо і намагаємось зберегти свою культуру, мову, пісні та пам’ять про Героїв. Обличчя сміливих лицарів свободи зі світлин 1960-х років здаються нам близькими. Тож не пропустіть можливість зануритись у атмосферу поетичного відродження та відчути силу слова великих українських поетів”, – запрошують до події організатори Zahid Concert Agency.

Квитки за посиланням: https://soldout.ua/event/1674-poetychne-vidrodzhennja