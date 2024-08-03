Поетичне Відродження при свічках. Філармонія запрошує на вечір шістдесятників.

 

Відчути дух епохи вільних та нескорених. Тих, чия творчість згодом стала основою вільної та незалежної України. 11 серпня у Львівській національній філармонії відбудеться музично-поетична подія «Поетичне Відродження при свічках». Початок о 18:30. 

 

У шістдесяті роки до культури прийшло покоління протесту, молодих бунтарів. Їхня поезія, живопис, публіцистика, проза, історичні дослідження та фільми стали основою для нової України — вільної, демократичної, європейської. Шістдесятники відкрили для себе цілий материк національної культури високої якості, що кардинально вплинуло на їхню свідомість. Вони відродили інтерес до власної культури, її багатств, шукаючи своє місце не поряд із культурою «старшого брата», а в незалежній та самобутній Україні.

 

Саме шістдесятникам буде присвячена подія у Львівській філармонії. Це буде вечір поезій і пісень на слова Василя Симоненка, Ліни Костенко, Василя Стуса у виконанні відомих українців, серед яких Олена Зарецька, Олексій Суханов, Степан Глова, Олег Батов, Дарʼя Лісіч, Юрій Чеков, Олександра Люта, Віра Мароішка, Ілона Верхівська-Ельтек, Олег Деркач, Ліліана Раврух. Режисер: Інна Павлюк.

 

Музичний супровід вечора забезпечать знані віртуози –  Академічний інструментальний ансамбль солістів «ВИСОКИЙ ЗАМОК».

 

“Сьогодні, в умовах російсько-української війни, українці проживають схожий період. Як і шістдесятники, ми відстоюємо свою свободу та самобутність, поєднуючи традиції з новаторством. Ми цінуємо і намагаємось зберегти свою культуру, мову, пісні та пам’ять про Героїв. Обличчя сміливих лицарів свободи зі світлин 1960-х років здаються нам близькими.

Тож не пропустіть можливість зануритись у атмосферу поетичного відродження та відчути силу слова великих українських поетів”, – запрошують до події організатори Zahid Concert Agency.

 

Квитки за посиланням: https://soldout.ua/event/1674-poetychne-vidrodzhennja

 

03.08.2024

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Два народження Марка Черемшини
Ростислав Чопик
Мандрована конференція «Всюди буйно квітне Черемшина!» (до 150-ліття корифея Покутської трійці) у Снятині, Кобаках, Делятині – трьох знакових топосах Марка Черемшини
01.08.24 | | Штука
Український лицар Курбас (3)
Василь Бартовщук
Європейська освіта, досвід, світоглядна обізнаність у питаннях історії, культурології, філософії та досконале орієнтування у сучасних мистецьких тенденціях дозволила Курбасу досягти висот у театральних інсценізаціях і з легкістю розгромити москву.
30.07.24 | | Штука
Імерсивний проєкт STEREO у Львові
Ольга Усачова
Щоб стався досвід STEREO, треба надіти навушники. Голос у них підкаже, не віднімаючи свободи, та дозволить вирішувати самостійно, що вважати художньою метафорою, а що — реальністю.
29.07.24 | | Штука
Recordatio
Андрій Содомора
Проростають квіти дедалі щемливішим спогадом про той такий уже далекий весняний вік, у якому найвищу ціну мало одне лиш золото – золото душі
29.07.24 | | Дискурси
Чекання розуміння
Юрко ТИМЧУК
Затримали нібито вбивцю Ірини Фаріон, Камала Гарріс нібито стала кандидатом у президенти США, але Олімпіада точно почалася. Огляд подій тижня в Україні.
29.07.24 | | Україна
Дубові хрести
Володимир Шелухін
Перша світова менш закарбована в пам'яті поколінь українців, ніж друга. Не лише тому, що вона була давніше, а й тому, що в радянські часи була витіснена з «офіційного» обігу
28.07.24 | | Минуле
Той, хто сказав «ні»
Віталій Портников
Барʼєр, який зберігає мир і спокій всім тим, хто за барʼєром. У 1938 році таким барʼєром не стала Чехословаччина. У 2022 році таким барʼєром стала Україна
28.07.24 | | Дискурси
Український лицар Курбас (2)
Василь Бартовщук
Був переконаний, що театр може впливати на людину, формувати її світогляд, пробуджувати її національну свідомість. У 1920 році в своєму щоденнику режисер писав: «Були такі, що плакали за нами. Були такі, що тільки наші вистави зробили їх свідомими українцями».
27.07.24 | | Штука

© 2024 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.