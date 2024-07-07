Кір Стармер назвав пріоритети зовнішньої політики нового уряду.

Це активна робота в НАТО, співпраця з ЄУ і підтримка України.

Під час своєї першої пресконференції на посаді прем’єр-міністра Великої Британії лідер лейбористів Кір Стармер пообіцяв беззастережну підтримку Україні в її війні проти Росії. Про це повідомляє телеканал Euronews. Він також анонсував збільшення військових витрат країни до 2,5% ВВП, хоч і не назвав дату досягнення цього.

Стармер також оголосив про плани взяти участь у саміті НАТО у Вашінґтоні наступного тижня. «Я вже мав низку міжнародних дзвінків, як ви знаєте, і як ви очікували, щоб налагодити відносини з іншими країнами, щоб провести дійсно важливі дискусії щодо України та інших нагальних питань. І Вашінґтон стане для мене можливістю провести подальші дискусії з деякими з лідерів, з якими я вже говорив, і з деякими, з якими я маю поговорити», – сказав новообраний голова британського уряду.

Вже відомо, що новим міністром закордонних справ в уряді Стармера призначено Девіда Леммі (David Lammy), який входив у кабінети міністрів ще за прем’єрства Тоні Бленр і Ґордона Бравна. А з 2020 до 2021 року він обіймав посаду тіньового міністра юстиції. Леммі вже встиг заявити, що Лондон продовжуватиме надавати підтримку Україні. Перебуваючи в Німеччині в рамках першого закордонного візиту як керівник МЗС, він написав у соцмережі: «Разом з Анналєною Бербок боротимемося зі спільними загрозами та підтримуватимемо Україну».

Аналогічну позицію щодо України займає й новий міністр оборони Джон Гілі (John Healy). Він також має досвід роботи в уряді: очолював міністерство житлового будівництва й планування в кабінеті Ґордона Бравна. Гілі ще в травні під час поїздки до Києва запевнив, що коли в Лондоні сформується лейбористський уряд, то він «стоятиме на боці України, протистоятиме російській аґресії та переслідуватиме Путіна за його воєнні злочини».