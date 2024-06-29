«Апріорі» анонсувало другу книгу з проєкту «Літературний безвіз».

20 серпня з друкарні вийде друга книга амбітного проєкту видавництва «Апріорі» «Літературний безвіз» – славнозвісна, але раніше не перекладена на українську мову, трилогія «Левеншельди» Сельми Лаґерлеф (1858–1940), шведської письменниці, першої лауреатки Нобелівської премії. Під однією обкладинкою містяться всі твори трилогії – «Перстень Левеншельдів» (Löwensköldska ringen, 1925), «Шарлотта Левеншельд» (Charlotte Löwensköld, 1925) та «Анна Сверд» (Anna Svärd, 1928). Переклад зі шведської Олега Короля, обкладинка роботи Марії Гумецької.



«Левеншельди», примарний детектив з привидами – дивовижна й загадкова історія перстня – відбувається в околицях шведського Карлстада. Генерал Левеншельд отримав цей перстень від короля Карла XII за військові заслуги в Північній війні. Він, перстень, несе доленосне прокляття, яке продовжується через покоління протягом понад сотню років (від першої половини XVIII століття до початку шістдесятих років XIX століття) усієї романної трилогії. З цією коштовністю химерно пов’язані долі членів шляхетського роду Левеншельдів і тих, хто нею тимчасово володів. Всі частини трилогії пронизує думка про неминучу кару за скоєне зло, перемогу добра над злом і торжество любові.



Найбільшу популярність Сельма Лаґерлеф здобула завдяки своєму дитячому роману 1907 року «Чудесна мандрівка Нільса Гольгерсона з дикими гусьми». У 1909 р. Сельма Лаґерлеф стала першою жінкою, яка отримала Нобелівську премію з літератури. На початку радянсько-фінської війни Лаґерлеф надіслала уряду Фінляндії свою нобелівську медаль, щоб допомогти цій країні зібрати кошти для боротьби з агресією СРСР.

Проєкт «Літературний безвіз» покликаний познайомити українського читача з найкращими зразками європейської художньої літератури, щоб поглибити загальне розуміння історичного шляху еволюції європейських народів. Він охоплює переклад європейської класики, що увійшли в шорт-лист з 30 книг "Маршруту еволюції європейського суспільства крізь призму художньої літератури". За фінансової підтримки програми «Креативна Європа» Європейського Союзу на першому етапі проєкту до вересня 2026 року має вийти 14 хрестоматійних книг перекладів написаних від 1669 до 1959 року романів дев'яти авторів, серед яких три трилогії та дилогія:

Вісенте Бласко Ібаньєс. «Чотири вершники Апокаліпсиса»

Сельма Лаґерлеф. Трилогія «Левеншельди»

Йоганнес Єнсен. «Втрачена земля. Льодовик» та «Норне-Гест. Похід кімврів»

Сігрід Унсет. «Вінець», «Ґаздиня» та «Хрест»

Міка Валтарі. «Таїна царства»

Ганс Якоб Кристоффель фон Гриммельзгаузен. «Сімпліцій Сімпліцисімус»

Аксель Сандемусе. «Минуле – це сон»

Луїджі Піранделло. «Старі і молоді»

Владислав Реймонт. Трилогія «Рік 1794».

Раніше з цієї серії вже вийшов історичний роман іспанського письменника Вісенте Бласко Ібаньєса "Чотири вершники Апокаліпсиса".

А на наступне видання серії – трилогію Сельма Лаґерлеф «Левеншельди» – вже відкрито передпродаж.