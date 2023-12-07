Видавництво «Апріорі» анонсувало масштабний проєкт перекладів «Літературний безвіз».

Видавництво «Апріорі» розпочинає новий амбітний проєкт «Літературний безвіз» ("Література без віз"), що покликаний познайомити українського читача з найкращими зразками європейської художньої літератури, щоб поглибити загальне розуміння історичного шляху еволюції європейських народів.

Проєкт охоплює переклад книг європейської класики, що увійшли в шорт-лист з 30 книг "Маршруту еволюції європейського суспільства крізь призму художньої літератури". Маршрут репрезентує розвиток європейського суспільства та розкриває європейську автентичність.

За фінансової підтримки програми «Креативна Європа» Європейського Союзу на першому етапі проєкту до вересня 2026 року має вийти 14 хрестоматійних книг перекладів написаних від 1669 до 1959 року романів дев'яти авторів, серед яких три трилогії та дилогія. Всі твори на українську мову будуть перекладені вперше.

Тримаючи інтригу, назви творів, що будуть перекладені, видавництво оголосить в п'ятницю 7 грудня о 17:00 на презентації у Львові в Американському домі (вул. Гнатюка, 2), але у видавництві зазначили, що старанно і ретельно відбирали романи, в яких відчувається європейська ідентичність, і авторів, які мають неабиякий вплив у літературних колах та серед широкої читацької аудиторії, і твори. Ці імена (деякі з них Нобелівські лауреати), однак, майже не відомі українському читачеві та у вітчизняному культурному середовищі. До списку увійшли європейські прозові бестселери з глибоким змістом та життєвою актуальністю. Відібрані тексти допоможуть українцям інтеґруватися в європейське суспільство, долучитися до історичного простору, культури та цінностей інших країн. Добірка охоплює європейський культурний ландшафт: Італію, Іспанію, Німеччину, Польщу, Фінляндію, Данію, Норвегію, Швецію.

В презентації за модерування доцента Національної академії сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного Романа Берези (мистецтвознавство, педагогіка, соціологія, етнографія та фольклористика) візьмуть участь шість майстрів перекладу:

Наталя Іваничук (з норвезької, шведської, данської та німецької мов);

Олесь Герасим (з польської мови);

Олег Король (з шведської, англійської, польської, чеської, болгарської, німецької і французької мов);

Мар'яна Прокопович (з італійської та англійської мов);

Олег Лесько (з іспанської, англійської, польської та словацької мов)

Микита Никончук (зі шведської і норвезької мов).