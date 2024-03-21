Ви не самі. НАТО з вами. Світло переможе темряву

Виступ голови Військового комітету НАТО адмірала Роба Бауера на Київському безпековому форумі 21 березня 2024 року

Дорогі українські друзі і колеги!

Після цих натхненних слів Генерального секретаря НАТО для мене велика честь звернутися до вас тут, у Києві. Я вдячний за можливість особисто відвідати Україну й зустрітися з вашим політичним і військовим керівництвом. Це дає мені змогу висловити свою глибоку повагу до мужності й сили, які ви демонструєте як на полі бою, так і поза ним.

Мій візит – перша військова делегація НАТО, яка відвідала Україну з часу широкомасштабного вторгнення, – свідчить про те, що НАТО й Україна сьогодні близькі, як ніколи раніше.

З кожним днем ми стаємо ближчими. Більш оперативно сумісними. Більш взаємопов'язаними. Разом ми робимо все для того, щоб Україна стала членом нашого Альянсу.

Шведський прапор буде не єдиним синьо-жовтим стягом у штаб-квартирі НАТО.

Чому?

Тому що ми всі віримо в силу демократії. Це те, що стоїть на кону.

Війна Росії проти України ніколи не була пов'язана з реальною загрозою безпеці з боку України або НАТО. Ця війна – це страх президента Путіна перед чимось значно потужнішим, ніж будь-яка фізична зброя на землі: перед демократією. Якщо люди в Україні зможуть мати демократичні права... справжні демократичні права... то люди в Росії незабаром теж будуть їх прагнути. Ось за що насправді йде ця війна.

У 2024 році понад 2 мільярди людей на Землі віддадуть свої голоси на демократичних виборах... і все ж концепція демократії потребує захисту більше, ніж будь-коли.

Справжня демократія – це вибір.

Вона полягає в тому, щоб переконатися, що ті, хто перебуває при владі, несуть відповідальність. І про свободу визначати напрямок, яким, на вашу думку, повинна рухатися ваша країна. Справжня демократія може існувати лише за умови верховенства права, яке застосовується до всіх.

У Росії... немає вибору, тільки сила, а верховенство права – це фасад, театральна вистава, яку влаштовує керівництво, щоб обдурити людей і змусити їх думати, що вони йому підігрують.

Незаконною анексією Криму вони вже продемонстрували свою відверту зневагу до міжнародного порядку, заснованого на правилах. А потім 24 лютого 2022 року російське керівництво повністю зірвало маску і показало світові, ким воно є насправді.

Росія відчайдушно намагається зобразити силу, але продемонструвала лише слабкість.

Жодна пропаганда не зможе приховати труни, які летять назад до Російської Федерації. Ніяка пропаганда не зможе відповісти на питання родин загиблих солдатів. І ніяка пропаганда не зможе приховати правду про те, що президент Путін не досягнув жодної зі своїх стратегічних цілей.

Та і як він може? Російські війська не мають уявлення, за що вони воюють...

Ви маєте. Ви воюєте за саму цивілізацію. Український народ і українські Збройні Сили роблять це так, як ми ніколи раніше не бачили.

Ви докорінно змінили багато аспектів сучасної війни. Зіткнувшись з поєднанням окопів і артилерійських загороджень часів Першої світової війни з безпілотниками і штучним інтелектом 21-го століття, ви швидко адаптувались і дали відсіч. Ви є піонерами інновацій, використовуючи поєднання радянської техніки з сучасними західними зразками озброєння.

*

Україна зазнала неймовірних страждань. Пережила нестерпне. Втратила людей і речі, які ніколи не можна замінити.

І все ж... Назвати вас жертвою – це не буде справедливо стосовно вашої незмірної сили, це не було б справедливим щодо успіхів, яких ви досягли на полі бою. Історичної стійкості, яку продемонструвало все ваше суспільство.

Попри всі страждання, попри всі руйнування, Україна залишається суверенною державою.

Ви неймовірно сильні. Світ це бачить. Росія це знає.

Це аж ніяк не легка боротьба. Вам не потрібно, щоб я вам про це говорив. Але якщо світ, можливо, був надмірно оптимістичним у 2023 році, ми не повинні припуститися тієї ж помилки, ставши надмірно песимістичними у 2024 році.

Песимісти не виграють воєн.

І якщо поглянути на факти: є всі підстави бути впевненими у здатності України досягти успіху. Минулої ночі по цьому прекрасному місту було випущено 31 ракету – кожна з цих ракет була перехоплена Збройними Силами України. Немає нічого, що ви не можете зробити.

Єдине, що вам потрібно... це наша допомога.

Країни – члени НАТО і багато інших країн світу надають Україні безпрецедентну підтримку, і це справді змінило ситуацію на краще. Але Україна потребує ще більшої підтримки. І вона потрібна вам зараз.

Час в Україні не вимірюється днями, тижнями чи місяцями. Він вимірюється людськими життями.

У країнах Альянсу тиждень – це тиждень. В Україні тиждень – це мати... батько... дитина... друг... кохана..., втрачені назавжди.

Як сказав Генеральний секретар: усі члени Альянсу повинні копати глибоко і діяти швидко.

На Мюнхенській конференції з безпеки Президент Зеленський справедливо сказав аудиторії: "Не питайте Україну, коли закінчиться війна, – запитайте себе, чому Путін може її продовжувати".

Було б серйозною історичною помилкою дозволити президенту Путіну перемогти. Це було б небезпечно для всіх нас. Тому що результат цієї війни визначить долю світу.

*

Сьогодні 756-й день того, що російське керівництво вважало триденною війною.

Я ніколи не зможу збагнути, наскільки важким був кожен із цих днів.

У темряві війни ви є маяком світла, який показує світові, що означає боротися за те, у що ти віриш.

Ви робили це під час Революції Гідності. І ви продовжуєте це робити в цій жорстокій агресивній війні.

Ваша сила і стійкість, ваша мужність – вразили світ. Ви доводите, що демократія варта того, щоб за неї боротися. Вона не є досконалою системою, вона також не є самодостатньою. Навіть у країнах, де вона існує століттями.

Але вона варта того, щоб ризикувати життям. Бо без вибору, без свободи – що це таке? Як ми можемо побудувати безпечний, успішний світ для наших дітей у системі жорстокої тиранії?

У Росії ми бачимо режим, який вбиває своїх опонентів... пригнічує своїх громадян... використовує власних солдатів як гарматне м'ясо, не переймаючись тим, щоб прибрати трупи... і викрадає українських дітей, щоби змусити їх воювати проти власного народу...

Порівняйте це з українським керівництвом, яке не лише мужньо протистоїть агресії, а й робить усе можливе для викорінення корупції та зміцнення демократичних інститутів. Легітимний уряд, який демонструє милосердя під неймовірним тиском, який глибоко піклується про кожне людське життя, який готовий поставити довгострокові інтереси країни вище за будь-які короткострокові особисті чи політичні інтереси. Уряд, який обирає "ми", а не "я". Це лідерство, що надихає.

Так виглядає сила. Це те, що таке демократія.

*

Президент Путін припустився двох стратегічних помилок: він недооцінив рішучість України і недооцінив єдність НАТО.

З нашою допомогою Україна може і переможе.

Я кажу це від щирого серця: Vy ne sami.

Ви не самотні. НАТО стоїть з вами.

Демократія переможе автократію. Свобода переможе гноблення. Світло переможе темряву.

Slava Ukraïni.