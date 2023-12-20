До Різдва у Львові покажуть графіку Богдана Сороки.

У Домі Франка покажуть виставку творів Богдана Сороки, доповнену ексклюзивними фотографіями знакових перших вертепів 1970-х років з приватних архівів.

21 грудня у Домі Франка відкриється виставка графіки "Відчинення вертепу" художника Богдана Сороки.

Син довіреної особи з особливо важливих справ Романа Шухевича Катерини Зарицької та керівника повстань у Воркуті й Кенгірі Михайла Сороки, Богдан Сорока, який свого часу створив кафедру промислової графіки у нині Львівській національній академії мистецтв, увійшов в історію мистецтва як художник дуже вдумливий, глибокий, самоіронічний.

Виставка у Домі Франка невипадково називається, як цикл віршів Ігоря Калинця. Адже саме до цього циклу далекого 1969 року тоді ще молодий художник Богдан Сорока створив сім ліноритів, які назвав "Фольклорні мотиви".

"Іван Світличний показав мені збірку віршів Ігоря Калинця "Відчинення вертепу", - цитують в анонсі події Богдана Сороку. - Сказав, що ця збірка готується до друку на Заході, і попрохав зробити до неї ілюстрації. Я ніколи серйозно не займався графікою, навіть не уявляв собі, що зможу робити якісь ілюстрації. ...Вірші захопили мене, відкрився цілий світ цікавих образів, про які я й не думав ніколи".

Відтоді почався шлях Богдана Сороки як художника-графіка. Уже цей дебют засвідчив його творчу зрілість і продемонстрував особливий "сороківський" стиль: глибоку символічність, образне мислення, чітку градацію контрастів і лаконічність.

Експозиція доповнена ексклюзивними фотографіями знакових перших вертепів 1970-х років з приватних архівів Богдана і Люби Сорок та Ярослава.