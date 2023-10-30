У Львівській філармонії стартує фестиваль Владислава Любомирського.

 

Від 2 по 5 листопада у Львові триватиме Lubomirski Festival, який уже традиційно відбувається восени в концертних залах Польщі й України. Про це повідомила Львівська національна філармонія ім. М. Скорика.

 

 

2 листопада у Львівській національній філармонії ім. М. Скорика концертом "Серенада Любомирських" розпочнеться фестиваль Владислава Любомирського, який уже традиційно відбувається восени в концертних залах Польщі й України. Мова про великого мецената, який подарував своїй країні таланти геніїв, майбутнє польської музики ХХ століття: Артура Рубінштейна, Кароля Шимановського, Мечислава Карловича. 

 

 

Як розповіли у філармонії, цього року зміст фестивалю складуть три концерти у Львівській національній філармонії, що не тільки обʼєднають на одній сцені музику композиторів, яким допомагав патрон фестивалю, а й піднімуть завісу над його життям.

 

"Тривалий час про підтримку від аристократа Любомирського не згадували, оскільки це суперечило радянським поглядам, – кажуть у філармонії. – Зараз ми маємо змогу відновити історичну справедливість і повернути прізвище князя Любомирського до ряду найвидатніших діячів Польщі, а також завдячувати йому у відкритті талантів всесвітньо відомих композиторів".

30.10.2023

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