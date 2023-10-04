Шведська академія дала Нобеля з хімії російському еміґранту і ще двом американцям.

Нобелівської премії 2023 року з хімії удостоєні три американці: Мунгі Бавенді, Луїс Брюс та Алєксєй Єкімов; перший із них – француз туніського походження (працює в МТІ), другий – уродженець Огайо (працює в Колумбійському університеті), останній – емігрант з Росії, з 1999 року він працює у США в компанії Nanocrystals Technology Inc.

Нагороду присуджено за відкриття і синтез так званих квантових точок – крихітних напівпровідникових кристалів розміром лише в кілька атомів, що утворюють молекули, але мають деякі властивості окремих атомів, їхні фізичні властивості визначаються розміром і формою значно більшою мірою, ніж хімічним складом.

Нобелівський комітет навів таке порівняння: якщо збільшити квантову точку до розміру футбольного м'яча, то сам м'яч у цьому новому масштабі буде розміром з нашу планету.

Теоретично існування квантових точок було передбачено ще в 1930-х роках, проте рівень розвитку технологій не давав змоги перевірити теорію експериментально до 1950-х. Унікальність їхніх властивостей у тому, що залежно від кількості молекул в кристалі, вона може не тільки мати різний вигляд, змінюючи свій колір, а й виявляти абсолютно різні фізичні властивості: бути чи не бути провідником струму чи тепла, мати різну температуру плавлення тощо.

Завдяки своїй унікальності квантові точки знайшли широке застосування і яко каталізатори, і у виробництві моніторів, світлодіодних ламп та іншої електроніки, а також у медицині: за допомогою квантових точок можна локально "підсвітити" пухлину в організмі пацієнта. Подібна концепція була прийнята в якості платформи для квантових обчислень, метою яких є використання квантових явищ для виконання обчислень, які були б неможливими на звичайному комп'ютері. Дослідники можуть виготовляти пристрої на кремнієвому чипі, які мають властивості квантових точок, а потім маніпулювати спіном окремих електронів, що знаходяться в них.

Імена переможців стали відомі ще до офіційного оголошення, бо пресреліз випадково надіслали електронною поштою до шведських медіа. Нобелівський комітет спростував повідомлення, але після закритого голосування членів Королівської академії наук генеральний секретар комітету назвав журналістам ті ж три імені.

Коли генерального секретаря Шведської королівської академії наук Ганса Еллегрена спитали про російську національність одного з лауреатів, маючи на увазі, чи випадає це в час російської злочинної агресії в Україні і враховуючи, що Нобелівський фонд скасував своє попереднє рішення запросити послів Росії та Білорусі на церемонію вручення Нобелівської премії, він відповів, що національність не має значення, а запрошенням займається Нобелівський фонд, а не комітет.