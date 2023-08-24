Цілий світ знав його як «Italiano vero»

Італійський співак і автор пісень Тото Кутуньо, за межами своєї країни відомий насамперед шлягером "L'italiano", помер у віці 80 років, повідомив його менеджер Даніло Манкузо італійському інформаційному агентству ANSA.

 

 

Тото Кутуньо (його повне ім'я Сальваторе Кутуньо) помер у вівторок близько четвертої години в лікарні Сан-Раффаеле в Мілані після тривалої хвороби. Його стан погіршився останніми місяцями.

 

Найбільшу популярність співакові принесла пісня "L'Italiano", яку він виконав на пісенному фестивалі в Сан-Ремо 1983 року, де співав, що є "справжнім італійцем". Тоді він не переміг, був лише п'ятим, але завдяки цьому гіту Кутуньо знає весь світ. Існує навіть китайська версія "L'Italiano".

 

Кутуньо дебютував на фестивалі в Сан-Ремо 1976 року з групою Albatros і загалом виступав там п'ятнадцять років, але переміг лише одного разу. Через це він навіть отримав порекло "вічно другий". Зате був першим на пісенному конкурсі Євробачення в 1990 році. Оцінюють, що по всьому світу він продав понад 100 мільйонів платівок.

 

В історію увійшов його спільний виступ з Реєм Чарльзом у 1990 році – як і виступ із червоноармійським хором у 2012-му. З цієї причини група українських депутатів вимагала внести Кутуньо до "чорного списку", але співак одразу після цього виступив на концерті в Києві у переповненому залі Національного палацу мистецтв "Україна".

 

 

Прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні затвітила знимку усміхненого Кутуньо разом з останнім прощальним "чао" для "Italiano vero" (правдивого італійця). Так вона віддала данину пам'яті покійному співакові, посилаючись на слова його найвідомішої пісні.

 

Похорон Тото Кутуньо – нині в Мілані.

 

 

 

 

Jakub Łukaszewski

Cały świat znał go z „L’Italiano”

Gazeta Wyborcza, 24.08.2023

24.08.2023

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