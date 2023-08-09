У Львові відкрився Міжнародний фестиваль давньої музики.

У вівторок у Львові відкрився Міжнародний фестиваль давньої музики. Фестиваль проходить під егідою проєкту "Україна. Музи не мовчать", започаткованого Львівською національною філармонією імені Мирослава Скорика з повномасштабним військовим вторгненням Росії в Україну.

 

 

Як зазначають організатори, це єдиний в Україні фестиваль, що в такому об’ємі й на такому професійному рівні представляє давню музику різних європейських країн – вокальну й інструментальну, церковну і світську, оперну та ораторійну.

 

Впродовж шести концертних днів буде представлено п'ять виняткових програм із творів українського та європейського Середньовіччя, Ренесансу, бароко й раннього класицизму. На фестивалі виступлять відомі українські виконавці, а також іноземні учасники – з Польщі (клавесиніст Марек Топоровський), Німеччини (Норберт Роденкірхен) та Франції (Бенджамін Беґбі). 

 

Гаслом цьогорічного фестивалю є фраза "Пілігрими незвіданого шляху". "Навіть попри воєнний стан в Україні, артистичне життя повинно продовжуватись і в найскладніших умовах нагадувати нам про переможну життєздатність та цінність мистецького вислову від далекого минулого до ще незнаного майбутнього", – коментують організатори.

 

Фестивальна програма триватиме у Львові до 13 серпня, а затим завітає до Києва.

 

Міжнародний фестиваль давньої музики засновано 2003 року. Його зачинателем є музикант Роман Стельмащук (помер 2015 року).

 

09.08.2023

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