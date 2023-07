Як мозок створює ваше фізичне сприйняття себе

Нове розуміння з'явилося завдяки електростимуляції ділянки, відомої як передклин, що змушує людей відчувати себе відірваними від свого тіла.

Філософ 19-го століття Вільям Джеймс припустив, що "самість" (self) можна розділити на дві частини. Перша – це "я" ("I"), що фізично сприймає і відчуває світ, а друга – це "ся" ("собість", "me"), що охоплює ментальний наратив про себе, заснований на минулому досвіді. Нейробіологи, озброєні високотехнологічним інструментарієм, почали досягати певних успіхів у довготривалому пошуку ділянок мозку, відповідальних за формування цих двох аспектів "самості".

Відкриття "ся" було першим. Мережа пасивного режиму роботи мозку ("дефолт-мережа", термін, введений неврологом Маркусом Райхлом у 2001 році) відіграє ключову роль в "ся"-аспекті "самості". Ця система ділянок мозку активна, коли людина не зосереджена на завданні, і дослідники виявили, що вона відіграє важливу роль в обробці самореферентних думок. "[Цю мережу] охрестили певним центром самосвідомості", – каже Йозеф Парвізі, невролог і професор Стенфордського університету, який досліджує самосвідомість.

"Я", навпаки, було важче визначити – принаймні до недавнього часу. Усвідомлення того, що ми живемо в тілі (назвіть це сутнісним "Я-ством"), утворює міст, який постійно перемикається між свідомим і несвідомим станом розуму. Уявіть, що ви сидите за обіднім столом або стоячи очікуєте на потяг. Якщо ви не відчуваєте болю, ви не усвідомлюєте, що відбувається з вашою рукою, гомілкою, великим пальцем ноги або навіть з тілом загалом. Та варто лише подумати про будь-яке з цих місць, як ви одразу ж відчуваєте їхню наявність. "Я-ство" – це відчуття того, що ти дійсно ймеш власне тіло.

Шукаючи "я" в мозку, дослідники міркували, що логічною відправною точкою буде дефолт-мережа. Особливий інтерес викликав розташований біля потилиці в області, де зустрічаються дві півкулі, сегмент мережі, відомий як задньо-медіальна кора (ЗМК). Нейровізуалізаційні дослідження показали, що ЗМК активна, коли люди заглиблюються у спогади або витають у мріях, що, зазвичай, викликають думки, пов'язані зі собою. Тому вчені хотіли побачити, чи може порушення мозкової активності в цій області якось змінити фізичне самосприйняття учасника дослідження. Але коли Парвізі та інші дослідники порушили мозкову активність у ЗМК, вводячи електричний струм у мозок людей з епілепсією, їм не вдалося змінити фізичне відчуття "я". (Ці дослідження зазвичай проводяться на людях, хворих на епілепсію, бо лікарі імплантують електроди в мозок цих добровольців, аби контролювати їхню мозкову активність перед операцією).

Тоді, у 2018 році, Парвізі зіткнувся з пацієнтом з епілепсією, який прийшов до нього з незвичним набором симптомів. За словами пацієнта, під час нападів він впадав у дивний стан дисоціації, через який втрачав відчуття координації та відчував роз'єднаність зі своїм внутрішнім "я". Коли Парвізі та його колеги дослідили мозок пацієнта, щоб знайти джерело його нападів, команда виявила, що вони виникають у певній області ЗМК, відомій як передній передклин.

Це випадкове відкриття призвело до свіжого дослідження Парвізі та його колег, опублікованого в червні в журналі Neuron, в якому вони залучили вісім людей з епілепсією, чиї напади виникали в інших областях, окрім ЗМК, щоб переконатися, що вони обстежують людей зі здоровими тканинами в досліджуваній області. Усім восьми учасникам імплантували електроди в ЗМК для електричної стимуляції.

Перемикання переднього передклину викликала у всіх восьми осіб зміни в їхньому суб'єктивному сприйнятті, подібні до тих, про які повідомляла людина з нападами в цій ділянці. Ці зміни включали відчуття ширяння, запаморочення, втрату концентрації уваги і відчуття відірваності від себе. Деякі учасники відзначали, що відчуття відірваності нагадувало те, що вони відчували під час вживання психоделіків. "Ми виявили, що, стимулюючи цю конкретну область, ми можемо викликати викривлення у нашому відчутті фізичного буття", – каже Парвізі.

"Отримані результати є оригінальними та надзвичайно цікавими" і сприяють кращому розумінню того, як мозок обробляє відчуття тілесного "я", – каже Генрік Ерссон, когнітивний нейробіолог з Каролінського інституту у Швеції, який не брав участі в нещодавньому дослідженні. Ерссон додає, що результати авторів узгоджуються з попередньою роботою його власної групи, яка виявила, що передній передклин був активним, коли тілесне самосприйняття людей було змінено за допомогою ілюзії позатілесності, що змушувала учасників відчувати себе так, ніби їхнє справжнє тіло більше не є частиною них самих. (Учасникам давали відчути, що вони займають інше тіло, переглядаючи відео з дотиками до тіла незнайомця, в той час як вони одночасно відчували дотики до тих самих частин свого тіла). Ерссон додає, що оскільки Парвізі та його команда у своєму дослідженні покладалися на свідчення учасників, було би корисно також дослідити, як стимуляція цієї ділянки мозку змінює тілесне "я" за допомогою більш об'єктивних засобів, таких як поведінкові експерименти.

Щоб визначити, як передній передклин пов'язана з дефолт-мережею, Парвізі та його команда помістили п'ятьох учасників у функціональний магнітно-резонансний томограф (фМРТ) і записали їхню мозкову активність, коли вони перебували в стані спокою. Дослідники виявили, що частини переднього передклину, які призвели до змін у відчутті тілесного "я" учасників, не були частиною дефолт-мережі, хоча вони утворювали зв'язки з ділянками в межах цієї мережі. Цей висновок означає, що є дві різні системи обробки "самості", каже співавтор дослідження Діан Лю, докторант лабораторії Парвізі в Стенфорді: одна з них – це наративне "я", засноване на пам'яті, а інша – тілесне "я". Іншими словами, "я" і "ся" розташовані в окремих мережах у мозку. Одне з важливих питань, на яке Лю прагне відповісти в майбутніх дослідженнях, – як саме ці дві мережі взаємодіють.

Парвізі сподівається, що це дослідження допоможе прояснити, що відбувається в таких станах, як депресія, які характеризуються надмірним роздумуванням і негативними думками про себе. За словами Парвізі, такі люди можуть застрягти в шаблоні бачення навколишнього світу зі своєї точки зору, втрачаючи при цьому здатність бачити речі з погляду третьої особи. Таким чином, він задається питанням, чи може розуміння того, як взаємодіють мережі "я" і "ся", забарвлюючи наші спогади на основі нашого суб'єктивного досвіду сприйняття світу, – у поєднанні з новими уявленнями про те, чи перехресні контакти між мережами стають гіперактивними у людей, які страждають на депресію, – відкрити спосіб допомогти людям вирватися з цього жахливого циклу.

Сахіб Халса, психіатр і нейробіолог з Лауреатського інституту досліджень мозку в Оклахомі, який не брав участі в цій роботі, каже, що дослідження може допомогти пояснити елементи позатілесного досвіду, про який люди повідомляють, коли приймають наркотики, зокрема психоделіки, або за допомогою нефармакологічних засобів, як, наприклад, перебуваючи в камері сенсорної депривації, де люди плавають у темному, заповненому водою контейнері і відрізані від своїх змислів. Халса зазначає, що він і його колеги виявили зміни в передклині, що пов'язаний з відчуттям тілесного "я" в дослідженні Парвізі – та інших пов'язаних з ним ділянках у людей, які пройшли флотаційну терапію в камері сенсорної депривації. Він додає, що це дослідження також дозволяє визначити потенційну ділянку мозку для терапевтичного впливу на людей із станами, в яких дисоціація є поширеним симптомом, такими як функціональні неврологічні (коли проблеми у функціонуванні нервової системи можуть призвести до широкого спектру симптомів) та травматичні розлади. "На основі цієї роботи можна провести цілу низку цікавих досліджень", – каже Халса.

Diana Kwon

How the Brain Creates Your Physical Sense of Self

Scientific American, 12.07.2023