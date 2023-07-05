Французька співачка Серін де Лабо приїде до Львова.

6 липня у концертному залі ім. С. Людкевича французька співачка з винятково ніжним та водночас потужним сопрано Серін де Лабо разом із відомими українськими піаністами Оксаною Рапітою та Мирославом Драганом дасть концерт "Bouquet of Songs".

"У тяжкий та жорстокий час я хочу допомогти незламному українському народу, – каже артистка, – музикою та голосом дарувати світло та свою підтримку".



Як наголошують у філармонії, програма концерту – маленька подорож, що розпочнеться з музики вечірніх вулиць Іспанії, Італії, Чехії та України. Продовжиться затишним діалогом Франсіса Пуленка та Еріка Саті. Кульмінацією вечора стануть палкі болеро, танго та фокстрот у музиці Лео Деліба, Карлоса Гуаставіно та Курта Вайля, після чого на сцені запанує атмосфера вишуканої опери та улюблених арій.

Серін де Лабо, голос та артистизм якої вражав кращих європейських диригентів, а харизма підкорила сотні сцен, вперше відвідала Україну рік тому. Як каже сама, для того, щоб висловити свою підтримку та солідарність. Відтоді не полишає львівських слухачів і приїздить із новими блискучими програмами.