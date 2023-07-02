Тувинський полководець

Багато років тому я купив у київській книгарні «Дружба» на Хрещатику – у ній продавалися книги «країн народної демократії», тобто держав, фактично окупованих Радянським Союзом, – біографію монгольського полководця Хасан-Батора Максаржава. Про цього монгольського політика і воєначальника я мало що знав, у СРСР історія Монголії викладалася вкрай епізодично і зводилася до зустрічі Леніна із «вождем монгольської революції» Сухе-Батором. Тому дізнатися хоч щось про те, як уявляють історію становлення своєї державності самі монголи, було цікаво.

Зміст тієї брошури із зображенням вершника на коні на обкладинці я давно забув, до того ж тепер, коли я можу ознайомитись із справжньою біографією Максаржава – монгольського аристократа, який шукав своє місце у системі нової влади – я розумію, що «радянська» біографія воєначальника була сфальшована. Втім, навіть тоді мене зацікавили не стільки історії з життя Максаржава, скільки те, що однією з його найголовніших перемог автори називали взяття… Кизила. Кизил тоді, коли я читав книжку, зрозуміло ж, був столицею Тувинської АРСР у складі РРФСР, але монгольські історики були щиро переконані, що Максаржав об'єднував споконвічні монгольські землі.

Це різночитання у підходах радянської та монгольської пропаганди зацікавило мене. У старій, ще довоєнній енциклопедії я знайшов статтю про Тувинську народну республіку, яка своїм державним устроєм нічим не відрізнялася від сусідньої Монголії. Чому ця держава взяла і зникла з політичної карти світу, як вона раптом стала автономною областю, а потім республікою у складі РРФСР, зрозуміти було неможливо.

Зате тепер мені все зрозуміло. І Монголія, і Тува були реґіонами Китайської імперії. Ще царська Росія намагалася послабити вплив сусідньої країни і опікувалася національним рухом монголів і тувинців. Ну, а більшовики пішли своїм класичним шляхом. Вони оголосили два фактично окуповані Червоною Армією реґіони «народними республіками», визнали їхню незалежність, створили там народно-революційні партії і почали розправлятися з класовими ворогами. При цьому Китай, зрозуміло, продовжував вважати Монголію і Туву своїми споконвічними територіями, а решта світу – частиною Китаю. Парадокс ситуації полягав ще й у тому, що монгольські товариші вважали Туву невід'ємною частиною Монголії – ну це ніби донецькі товариші вважали б Луганськ невід'ємною частиною своєї «народної республіки». Звідси переможний, але недовгий похід Хасан-Батора Максаржава.

Монголії вдалося зберегти свій суверенітет – і вже після Другої Світової війни її почали потроху визнавати інші держави, визнав і комуністичний Китай Мао Цзедуна – це була ціна за «вічну дружбу» із Радянським Союзом. А Тувинську народну республіку Сталін анексував. Чому саме її? А чому Путін анексував «ДНР» та «ЛНР»? Можливо, просто тому, що захотілося розширити радянські володіння, можливо, тому, що Кремлю просто більше не потрібна була «буферна держава» між Радянським Союзом і Монголією, можливо, тому що таким чином вирішили врегулювати вічну суперечку між «народними республіками». Монгольський маршал Чойбалсан відмовлявся підписувати договір про кордон із Тувою практично до останнього дня існування «другої народної республіки», а після її приєднання до СРСР Чойбалсана ніхто й не питав. Одним словом, Тувинська народна республіка зникла, начебто її й не було ніколи. І у Радянському Союзі про неї ніхто й не згадував.

Зрозуміло, що всі громадяни ТНР замість свого громадянства, що ніким не визнавалося – для світу вони залишалися громадянами Китаю – отримали радянське громадянство, а активісти Тувинської народно-революційної партії (аж ніяк не всі) стали членами КПРС. Одним із щасливчиків виявився молодий журналіст Шойгу Кужугет (нові паспортисти переплутали його ім'я із прізвищем, тож наш герой став Кужугетом Шойгу). Кужугет досяг у радянській Туві небувалих висот, став секретарем обкому партії та редактором республіканської газети. Але найголовніше – він одружився з дочкою переселенців Олександрою Кудрявцевою. Тож їхній син Сергій отримав можливість не просто зробити успішну кар'єру сина номенклатурного працівника, а й інтегруватися до республіканської – вже не тувинської, а російської еліти. Заради кар'єри він потім оголосив себе православним – а не буддистом, як усі тувинці – і згодом розповів, що був хрещений в одному із храмів Стаханова у Луганській області УРСР у 1960 році. У той час його батько вже розпочав свою партійну кар'єру, хрещення сина могло б поставити на ній жирний хрест, але чого тільки не вигадаєш, щоб бути своїм серед шовіністів.

Але в історії ти все одно залишишся доказом жорстокості та нелюдяності імперії, якій ти служиш. Твій реґіон Росія оголосила «народною республікою» ще у 1921 році, але й через століття це околиця й глушина імперії, чемпіон Росії за кількістю вбивств, а тепер ще й постачальник гарматного м’яса на українську війну. Але ти присвятив залишок життя завоюванню нових «народних республік», які за задумом твоїх панів мають стати такою самою мертвою землею, як батьківщина твого батька – тільки з іншого боку кордону. Але при цьому ті, кому ти служиш, заради кого вбиваєш і грабуєш, заради кого навіть відмовився від свого народу та його віри, все одно зневажливо називають тебе «тувинським полководцем» і відпускають за спиною жарти через розріз твоїх очей.