На гастролях у Польщі та Латвії "Дударик" заробив 200 тисяч гривень для ЗСУ.

Завершився гастрольний тур чоловічого складу Львівської національної академічної чоловічої хорової капели «Дударик». Із 22 березня колектив побував із благодійними концертами на підтримку ЗСУ у п'яти містах: Варшаві (Польща), Ризі, Даугавпілсі, Єкабпілсі та Саулкрасті (Латвія), про це повідомили у пресслужбі «Дударика».

Чоловічий склад хорової капели заробив під час виступів 200 тис. грн. Весь прибуток буде скеровано на придбання розвідувальних дронів. Першими забезпечать 80 ОДШБ.

"Латиші доброзичливі, але стримані, на хлібосольність з «першого погляду» розраховувати не варто. Проте це до моменту, як ти стаєш «своїм» для них. А тоді вони перед тобою ладні і небеса прихилити. Такими стали українці для цього потрясного народу, коли стали на захист своєї землі, а відтак і усього цивілізованого світу. Латиші чітко усвідомили і те, що вони наступні, і те, що Україна і ЗСУ – це їх оборонці, їх надія на існування", – розповів керівник «Дударика» Дмитро Кацал.

Він також додав, що маленькі містечка, села і міста, безконфесійні, лютерани і католики щотижня не лише моляться за нас, а і відправляють каравани допомоги, ліків, амуніції, їжі в Україну. Волонтери Риги скоро сягнуть цифри у 1000 вантажівок для фронту, а порожніми дарувати у них не прийнято. Кожна церковця, кожна громада, школа збирають пожертви і з 24 лютого безупинно дотують Україну. 200+ тисяч вимушено переміщеного люду прийняли у себе. Влада країни як леви б’ються за нас перед рештою світу.

Цей тур організували: членкиня Спілки диригентів Латвії та керівниця хору «Jasmīnas koris» Agita Ikauniece Rimšēviča, спілка диригентів Латвії, департамент культури (Рига), мери міст та директори закладів культури Риги, Даугавпілса, Єкабпілса та Саулкрасті, культурна асоціація Північної Риги.