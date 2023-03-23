Пісні дні

Люба-Параскевія СТРИНАДЮК

ГУЦУЛЬСЬКІ ЕТЮДИ

 

 

Тато говів у Великий піст – п’ятдесят днів перед Великоднем – не їв нічого скоромного в пісні дні – понеділок, середу, п’ятницю; в такі дні – нáбіло. І так впродовж цілого говіння.

 

В Страсну п’ятницю – нічого не мав у роті. З вечора Чистого четверга аж до ранку на Великдень не їв й не пив ні краплі води: їв у Живний чітвер увечір – то аж у неділю Великодну рано, навіть води ни пив.

 

Вранці на Великдень розговлявся свяченими дарами з великоднього кошика. Дрижав від радості і вдячності, смакував так їди́чку убачливо й тремтливо, аби нічого не згубити з Божих дарів, що на столі. Що мені аж пекли очі від зрушення і млосно ставало у грудях.

 

Вже замолоду тато почав говіти – тримав п’ятничку, не їв нічого скоромного в цю днину впродовж цілого року. Картоплю, заправлену олією й цибулею, капусту квашену мав до спожитку в говійні дні; вліті – біб, квасоля, молода капуста. А ще – пісний борщ з грибами, гуцульські голубці з часником: як сходила перша зірниця на небі, а завтра – пісна днина, тато вже не скоромився, вечеряв пісно.

 

В понеділок й середу говів за дітей, аби були здорові, не слабували. Мав намір – постановляв і тримав днинку, не скоромлячись м’ясним, молочним.

 

 

Грав весілля – в деяких гірських селах люди робили весілля у вівторок і середу: тато говів і тримав днинку середи без скоромного ще з вечора вівторка.

 

День відпочивав після весілля і йшов далі грати: приходили на інше весілля вже в п’ятницю ввечері на зачі́нанє – й грали аж до понеділка зранку. 

 

Часом говів і в неділю, як діти слабували. Їв, що було на столі з пісного, шухи з буряків і грибів, вінегрет, завжди було щось нескоромне на весільнім столі.

 

– В суботу – так, а в неділю собі говів – всі їдє, а вин – кісілю, пампушок. И ни дай Боже заскоромитиси. Був би вже в рот нічьо скоромного ни взєв.

 

"А це той чоловік, шо багато говіє", – кажуть люди, у яких тато колись грав весілля, чи колядники.

 

 

23.03.2023

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