«Дударик» запрошує відзначити уродини Кобзаря проєктом «Тарас Шевченко. 2023».

Національна хорова капела «Дударик» запрошує 9 березня о 19:00 у Львівську національну філармонію на концерт «Тарас Шевченко. 2023».

Національна академічна чоловіча хорова капела «Дударик» є одним із найвідоміших українських колективів. За понад 50 років концертної діяльності капела дала більш ніж 3000 концертів у всьому світі. Репертуар «Дударика» налічує понад 2000 творів, серед яких український та світовий фольклор, а також твори українських і зарубіжних композиторів.

Численні проєкти «Дударика» завжди збирають повні зали шанувальників. Серед них щорічні поновлювальні програми «Шевченко REVOLUTION», «Дударик-Мамі» (українські та світові шлягери для і про Маму), «Антологія духовної музики» (українська духовна музика), «Світла музика» (зарубіжна духовна музика), «Пригоди святого Миколая» (дитячий мюзикл-казка) тощо.

Одними із таких проєктів вже багато років є концерти, присвячені Тарасові Шевченку, на які капела запрошує в березні.

«Цей вечір вже став однією з провідних українських традицій. Вечір, коли українці збираються разом, аби вшанувати пам’ять Тараса Шевченка. Так було і так буде! З ним зростаємо і живемо, а сьогодні ще й перемагаємо! І, звичайно, зустрінемося, щоб побути із близькими по духу, заспівати улюблених пісень, послухати поезію”, – розповідає про подію 9 березня директор, диригент та художній керівник капели «Дударик», заслужений діяч мистецтв України Дмитро Кацал.

Разом із Національною хоровою капелою «Дударик» на сцені Львівської національної філармонії також виступлять камерний оркестр «Віртуози Львова», Шевченко Rock ORCHESTRA, Дарія Кудрик та Юрій Йосифович.

Квитки за посиланням: https://soldout.ua/booking/1093-dudaryk-taras-shevchenko-2023