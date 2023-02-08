Байден пообіцяв допомагати Україні «стільки, скільки потрібно».

Виступаючи зі щорічним зверненням до Конґресу американський президент зазначив, що напад Росії на Україну «став перевіркою на міцність для США та всього світу».

Президент Сполучених Штатів Джо Байден виступив у вівторок увечері, сьомого лютого, зі щорічним зверненням до Конґресу про стан справ у країні. У промові він вкотре пообіцяв Україні довготермінову підтримку в захисті від російського вторгнення. «Ми будемо з вами стільки, скільки потрібно», – цитує слова Байдена радіо Voice of America.

Глава Білого дому зазначив, що «брутальний напад на Україну за наказом президента Росії Володимира Путіна став перевіркою на міцність для США та всього світу». Він зазначив, що Сполучені Штати та їхні партнери виступили за демократію та фундаментальні цінності, очоливши реакцію світової спільноти на війну Росії. «Ми об'єднали НАТО та сформували ґлобальну коаліцію. Ми виступили проти аґресії Путіна. Ми були на боці українського народу», – наголосив американський лідер, додавши, що США продовжать це робити.

Байден зазначив, що США повинні залишатися прикладом для цілого світу у справі відстоювання демократії та відсічі агресорам. «Пам’ятаймо – світ спостерігає. Я виступав із цієї зали рік тому, лише за кілька днів після того, як Володимир Путін розв’язав свою жорстоку атаку проти України. Смертельний напад, який викликає в пам’яті образи смерті та руйнування, яких Європа зазнала під час Другої світової війни. Вторгнення Путіна стало випробуванням століття. Випробуванням Америки. Випробуванням світу. Чи відстоюватимемо ми найголовніші принципи? Чи відстоюватимемо ми суверенітет? Чи відстоюватимемо право людей жити вільними від тиранії? Чи відстоюватимемо захист демократії? Такий захист має значення для нас, оскільки він зберігає мир і застерігає потенційних аґресорів від загрози нашій безпеці та процвітанню. Через рік ми знаємо відповідь», – зазначив американський президент.

Джо Байден також висловив вдячність Конґресу за надання українцям необхідної підтримки, щоб протистояти аґресії Росії. За даними Пентаґону, з початку війни у лютому 2022 року США надали або зобов'язалися надати Україні військову допомогу на суму 29,3 млрд. доларів.

Президент України Володимир Зеленський подякував Байдену «за потужні слова підтримки». «Ми вдячні за лідерство США в допомозі Україні, за солідарність усього американського народу США. Наші цінності однакові, наша спільна мета — перемога», – написав Зеленський у Twitter.