"Дударик" запрошує на благочинні концерти в підтримку ЗСУ.

22 січня о 18:00 год. у FESTrepublic колядничі гурти усіх генерацій та вокальна формація "Дударик-FOREVER" запрошують відвідати концерт-вечірку "По Коляді". Участь також візьмуть: Lviv Clarinet Quartet та солістка Ірина Чікель.

Квитки придбані на концерт "По Коляді" 24.02.2022 залишаються дійсними.

Придбати квитки можна за посиланням: https://gastroli.ua/events/18676

Метою концертів є збір коштів на потреби 103-тої Бригади ЗСУ.

28 січня о 15.00 та 16.30 год. у Гарнізонному Храмі свв. апп. Петра і Петра відбудуться два благочинні концерти "Коляди з платівок" у виконанні Національної академічної чоловічої хорової капели "Дударик", Хору хлопчиків хорової школи "Дударик", Дівочого ансамблю "Сестрички" та "Дударик-FOREVER".

Вхід на концерти у Храм свв. апп. Петра і Павла "Коляди з платівок" є вільним.