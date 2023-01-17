"Дударик" запрошує на благочинні концерти в підтримку ЗСУ.

 

 

22 січня о 18:00 год. у FESTrepublic колядничі гурти усіх генерацій та вокальна формація "Дударик-FOREVER" запрошують відвідати концерт-вечірку "По Коляді". Участь також візьмуть: Lviv Clarinet Quartet та солістка Ірина Чікель.

 

Квитки придбані на концерт "По Коляді" 24.02.2022 залишаються дійсними. 

 

Придбати квитки можна за посиланням: https://gastroli.ua/events/18676

 

Метою концертів є збір коштів на потреби 103-тої Бригади ЗСУ.

 

 

28 січня о 15.00 та 16.30 год. у Гарнізонному Храмі свв. апп. Петра і Петра відбудуться два благочинні концерти "Коляди з платівок" у виконанні Національної академічної чоловічої хорової капели "Дударик", Хору хлопчиків хорової школи "Дударик", Дівочого ансамблю "Сестрички" та "Дударик-FOREVER".

 

Вхід на концерти у Храм свв. апп. Петра і Павла "Коляди з платівок" є вільним.

 

"Зараз, в часі війни, є потреба саме такого концерту. Так, щоб вініл з платівок потік і було чутно потріскування гноту свічки, щоб запахло кутею і медом - такою має бути наша коляда. Ще одне, квитків не буде, але гроші візьміть. Зробимо грошовий внесок у придбання  екскаватора для Львівської 103-тя окрема бригада Сил територіальної оборони Збройних сил України", - зазначив художній керівник та директор капели Дмитро Кацал. 

 

17.01.2023

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
327-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Підрозділи ЗСУ відбили атаки росіян у районах Білогорівки Луганщини, Верхньокам’янського, Краснополівки, Спірного, Солі, Бахмута, Кліщіївки, Новобахмутівки, Великої Новосілки, Пречистівки, Красногорівки, Побєди, Новомихайлівки, Водяного, Майорська, Мар’їнки Донеччини
16.01.23 | | Україна
Щастя жити в Афінах
Віталій Портников
Науковці нещодавно порівняли війну Росії й України з перськими війнами античної Греції. Паралелі виявились очевидними
15.01.23 | | Дискурси
326-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Минулої доби підрозділи ЗСУ відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Макіївка і Білогорівка Луганщини та Верхньокам’янське, Спірне, Білогорівка, Сіль, Соледар, Бахмут, Кліщіївка, Новобахмутівка, Красногорівка, Водяне, Майорськ і Мар’їнка Донеччини
15.01.23 | | Україна
“Чужі” від “білого царя”: московські посли в українській белетристиці
Олеся Ісаюк
Московські посли практично у всіх описах виглядають чимось чужорідним — незалежно від того, друг чи ворог вони за сюжетом твору
14.01.23 | | Україна
Birthday Еббі Гоффмана
Іван Банах
У своїх витівках шалений Еббі, здавалось, був невичерпним. Стьоб, епатаж, клоунада, провокації, базовані на абсурді, перетворювали все навколо у незлий балаган
14.01.23 | | Минуле
325-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни продовжують наступати на Бахмутському, ведуть безуспішні наступальні дії на Авдіївському та не полишають спроб покращити тактичне положення на Куп’янському та Лиманському напрямках; підрозділи ЗСУ відбили атаки в районах 15 населених пунктів
14.01.23 | | Україна
Джефф Бек (1944–2023). Піонер і легенда
Лукаш Камінський
Пошук краси міг би стати девізом Бека. Мав мистецьке щастя знаходити її знову і знову, а разом з ним мали щастя і його фани
13.01.23 | | Дискурси
Як ми (втомлюємось і відновлюємось) разом?
Олександра Кущенко
Львівський Jam Factory Art Center є партнером платформи Magic Carpets, проєкти якої сфокусовані на розвиток кураторів, митців та залучення спільнот через мистецтво. Ці три основні блоки стали основою проєкту «Як ми разом?».
13.01.23 | | Штука

© 2023 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.