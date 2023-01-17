"Дударик" запрошує на благочинні концерти в підтримку ЗСУ.

22 січня о 18:00 год. у FESTrepublic колядничі гурти усіх генерацій та вокальна формація "Дударик-FOREVER" запрошують відвідати концерт-вечірку "По Коляді". Участь також візьмуть: Lviv Clarinet Quartet та солістка Ірина Чікель.
Квитки придбані на концерт "По Коляді" 24.02.2022 залишаються дійсними.
Придбати квитки можна за посиланням: https://gastroli.ua/events/18676
Метою концертів є збір коштів на потреби 103-тої Бригади ЗСУ.
28 січня о 15.00 та 16.30 год. у Гарнізонному Храмі свв. апп. Петра і Петра відбудуться два благочинні концерти "Коляди з платівок" у виконанні Національної академічної чоловічої хорової капели "Дударик", Хору хлопчиків хорової школи "Дударик", Дівочого ансамблю "Сестрички" та "Дударик-FOREVER".
Вхід на концерти у Храм свв. апп. Петра і Павла "Коляди з платівок" є вільним.
"Зараз, в часі війни, є потреба саме такого концерту. Так, щоб вініл з платівок потік і було чутно потріскування гноту свічки, щоб запахло кутею і медом - такою має бути наша коляда. Ще одне, квитків не буде, але гроші візьміть. Зробимо грошовий внесок у придбання екскаватора для Львівської 103-тя окрема бригада Сил територіальної оборони Збройних сил України", - зазначив художній керівник та директор капели Дмитро Кацал.
17.01.2023