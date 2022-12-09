Львів’ян запрошують на сеанс казкотерапії від Дударика.

18 та 19 грудня о 16:00 і 18:30 у Львівській філармонії відбудеться вистава «Пригоди святого Миколая» від національної хорової капели «Дударик». Про це повідомили у капелі «Дударик».

Музика до вистави створена на основі хітів усіх часів, серед яких James Brown «I Feel Good», AC/DC «Highway To Hell», Queen «We Are The Champions», Chuck Berry «Johney B. Good», The Beatles «Hey Jude», Adele «Skyfall», Scorpions «You And I», Leonard Cohen «Halleluia», Eric Clapton – «Tears In Heaven».

Солісти: верховний чортик – Назарій Омельчук, Ангелик – Тарас Різняк, мудрий Кіт –Людмила Бурда.

«У темні часи всім потрібна казкотерапія. А найулюбленіша зимова казка – прихід святого Миколая, коли чемні дітки отримують подарунки, а злі чорти-орки – різки! Герої нашої вистави – ангели, ангелята, чортик, чортенята і кіт – зійдуться в епічному музичному двобої за віру у добро і святого Миколая. Прекрасні голоси артистів, різноманітні інтерактиви, яскраві декорації та святкова атмосфера у залі створять незабутні емоції! Приходьте, щоб подарувати собі та близьким трішки тепла, чуда і свята!» –запрошують Дударики.

Квитки вже у продажу https://soldout.ua/category/allCities/24-dudaryk



Усі кошти з Миколаївських концертів будуть скеровані на підтримку 103-ої окремої бригади Сил територіальної оборони Збройних Сил України.