На Львівщині відзначили найуспішніших випусників шкіл.

 

Начальник Львівської ОВА Максим Козицький нагородив 87 випускників шкіл Львівщини, які за результатами національного мультипредметного тесту отримали 600 балів.

 

 

Окрім подяк, найкращі випускники отримають грошові винагороди у розмірі 10 тисяч гривень.

 

Цього року через війну українським випускникам і випускницям замість традиційного зовнішнього незалежного оцінювання довелось складати національний мультипредметний тест із трьох предметів: української мови, математики та історії України.

 

Максимальну кількістю балів з усіх трьох предметів отримали 87 учасників з Львівщини, 303 – з двох, а 1035 – з одного; разом це 1425 осіб, найбільше з усіх областей України.

 

Найбільша кількість випускників, які за результатами національного мультипредметного тесту отримали 600 балів, у Львівському районі – 47,  Дрогобицькому – 12, Червоноградському – 10, Яворівському – 8, Стрийському – 6, в Золочівському та Самбірському – по 2.

 

Начальник Львівської ОВА Максим Козицький також привітав усіх із першим Днем студента, подякував родичам і вчителям, які допомогли випускникам шкіл досягнути високих результатів.

 

 

17.11.2022

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
... і серцем лину...
Володимир Сивохіп
У сьомі роковини з дня відходу у засвіти великого музиканта та знаного українського вченого-дослідника національної культурної спадщини, композитора Романа Стельмащука (02.07.1965–19.11.2015).
16.11.22 | | Штука
266-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Під час саміту G20 Росія здійснила наймасовіший із початку війни обстріл української цивільної інфраструктури, випустивши близько сотні крилатих ракет, дві ракети впало на території Польщі. Є жертви, без світла лишилися десять мільйонів українців.
16.11.22 | | Україна
Перепрочитуючи  нашу літературу
Елеонора Соловей
Антологія «Крім «Кобзаря» Михайла Назаренка саме в сукупності творів і розважань про них та їхніх авторів виразно прокреслює цілий шлях національної культури від «Малоросії» до «України».
15.11.22 | | Штука
265-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів у районах населених пунктів: Новоселівське Луганської області; Білогорівка, Бахмут, Бахмутське, Времівка, Красногорівка, Мар’їнка, Новокалинове, Новомихайлівка, Первомайське Донецької області.
15.11.22 | | Україна
Чому деякі люди – магніти для комарів
Високий вміст карбонових кислот на шкірі приваблює комах.
14.11.22 | | Наука
Напередодні «Лебединого озера»
Юрко ТИМЧУК
Поки в Кремлі шукають, за допомогою якої тавлинки (підкажемо, що автентична зберігається в Ермітажі) повторити події 24 березня 1801 року, Україна звільняє Херсон, а тутешні стіни стають арт-об’єктами
14.11.22 | | Україна
Нове слово про Віру Вовк
Міхал Роман
Твори української письменниці із Бразилії Віри Вовк, яка відійшла у засвіти влітку цього року, викликали зацікавлення читачів ще з періоду відновлення незалежності України і стали предметом кількох досліджень, зокрема й монографії Надії Гаврилюк.
14.11.22 | | Штука
264-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
За минулу добу підрозділи Збройних Сил України відбили атаки російських окупантів у районах населених пунктів Новоселівське, Стельмахівка і Білогорівка Луганської області та Білогорівка, Курдюмівка, Водяне і Мар’їнка на Донеччині.
14.11.22 | | Україна

© 2022 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.