На Львівщині відзначили найуспішніших випусників шкіл.

Начальник Львівської ОВА Максим Козицький нагородив 87 випускників шкіл Львівщини, які за результатами національного мультипредметного тесту отримали 600 балів.

Окрім подяк, найкращі випускники отримають грошові винагороди у розмірі 10 тисяч гривень.

Цього року через війну українським випускникам і випускницям замість традиційного зовнішнього незалежного оцінювання довелось складати національний мультипредметний тест із трьох предметів: української мови, математики та історії України.

Максимальну кількістю балів з усіх трьох предметів отримали 87 учасників з Львівщини, 303 – з двох, а 1035 – з одного; разом це 1425 осіб, найбільше з усіх областей України.

Найбільша кількість випускників, які за результатами національного мультипредметного тесту отримали 600 балів, у Львівському районі – 47, Дрогобицькому – 12, Червоноградському – 10, Яворівському – 8, Стрийському – 6, в Золочівському та Самбірському – по 2.

Начальник Львівської ОВА Максим Козицький також привітав усіх із першим Днем студента, подякував родичам і вчителям, які допомогли випускникам шкіл досягнути високих результатів.