Цьогорічним лауреатом премії Drahoman Prize став Богдан Задура.

Богдан Задура став цьогорічним лауреатом премії Drahoman Prize – відзнаки для перекладачів з української мови на мови світу за високу перекладацьку майстерність та внесок у промоцію української літератури за кордоном.

Нагороду Богдан Задура отримав за переклади польською мовою творів Катерини Бабкіної "Мій дід танцював краще за всіх", Василя Махна "Вічний календар" та Юрія Винничука "Лютеція".

Богдан Задура відомий в Україні переважно як перекладач української літератури на польську мову (перекладає ще з англійської, угорської та російської мов) та поет. Але він також і прозаїк, есеїст, літературний критик (автор 25 книжок поезії та понад десятка томів есеїв і прози), а донедавна – довголітній головний редактор журналу «Twórczość» та багаторічний редактор квартальника Akcent.

Три роки тому Богдан Задура "за популяризацію української літератури в Польщі і створення міжкультурного простору для діалогу та взаєморозуміння" був удостоєний премії імені Пантелеймона Куліша.

Микола Рябчук: "Богдан був чи не першим польським письменником, якого я запізнав живцем – холодної пізньої осені 1987 чи 1988-го року, коли він приїхав до Києва зі спілчанською делегацією в рамках якихось офіційних літературних братань, до яких потрапив і я – як переписувач чужих текстів у "Всесвіті" та знавець (як мені здавалося) польської мови. Ми якось швидко знайшли одне одного і вислизнули з того офіціозу – і до пізньої ночі гуляли Хрещатиком, не в змозі завершити захопливої розмови про все на світі. Богдан не знав на той час української, хоча й мав у доробку (за підрядниками, здається) переклади віршів Павличка; але в основному перекладав тоді з російської, англійської та угорської. Рух в український бік був повільним, але дедалі інтенсивнішим, і я думаю, що особисті контакти – не конче із Рябчуком, але з цілим середовищем, з надзвичайно цікавою "вісімдесятницькою" поезією (а згодом і прозою), що якраз почала під той час з'являтися, відіграли істотну роль у тому зміщенні. Сьогодні важко уявити польський літературний ландшафт без Богданової поезії й Богданових перекладів, – як і український ландшафт без українських авторів, яких перекладав Богдан. Я безмірно радий Богдановому успіхові, який у певному сенсі є й нашим спільним успіхом – польським і українським".