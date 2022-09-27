Дієвці культури картографуватимуть досвід

 

До 4 жовтня триває зголошення на освітню програму «Майстерня практиків культури: картографування досвіду». Майстерня прагне згуртувати середовище культури у довірі та взаємній підтримці, сприяти особистісному й професійному зростанню її дієвців та підсилити мережування серед них.

 

Майстерня практиків культури стартувала торік, з того часу й досі її спільно організовують у Львові кафедра культурології УКУ й Інститут стратегії культури.

 

Перший сезон (2021), попри карантинні обмеження, пройшов напрочуд успішно. У березні 2022-го мав би відбутися другий набір, але тоді йому завадило повномасштабне вторгнення. За наступні пів року тренерки програми працювали над тим, щоби адаптувати програму до викликів, перед якими дієвці культури постали після початку великої війни.

 

Цьогорічна Майстерня має підзаголовок "Картографування досвіду", має на меті залучати практиків культури, львів'ян і тих, які з 24 лютого оселилися у Львові. Зголоситися до участі можна до 4 жовтня, заповнивши анкету.

 

 Майстерню практиків культури її організатори бачать як своєрідну лабораторію, де разом з учасницями та учасниками ділитимуться персональним, інституційним і суспільним досвідом, будуть спільно рефлексувати та вчитися з ним працювати, щоб перетворити його у нові знання та інструменти відбудови нашої країни. 

 

Майстерня прагне згуртувати середовище культури у довірі й взаємній підтримці, сприяти особистісному й професійному зростанню її дієвців та підсилити мережування серед них.

 

«Життя і робота в умовах повномасштабного вторгнення вимагають від нас блискавичної реакції, адаптації та винаходження нових шляхів, часто звужуючи нашу оптику та не даючи часу і ресурсу на осмислення. Разом з Інститутом стратегії культури Львова ми провели низку зустрічей, під час яких обговорювали у різних середовищах актуальні досвіди та виклики практиків культури. Це допомогло зрозуміти, якою має бути нова програма Майстерні: ми адаптували її до викликів великої війни, а водночас побачили, що її ядро – опрацювання нового  досвіду, набутого в останні пів року», – повідомляють засновники Майстерні.

 

Про результати відбору  організатори Майстерні обіцяють повідомити до 9 жовтня. 

 

Освітня програма побудована за модульним принципом. З жовтня по грудень 2022 року відбудеться 7 дводенних модулів, які заплановано на п’ятницю-суботу або суботу-неділю в очному форматі на кампусі УКУ.

 

Роботою Майстерні опікуватимуться тренерки з Кафедри культурології УКУ та Інституту стратегії культури за підтримки ЗМІН-фундації. Лекції та семінари провадитимуть викладачки кафедри культурології УКУ: Зоряна Рибчинська, Юлія Півторак, Оксана Дащаківська, Ірина Старовойт, Марія Кравченко, Мар'яна Куземська.

 

«Участь у програмі для відібраних учасників і учасниць безкоштовна, але проживання у Львові на дні навчання потрібно забезпечити собі самостійно. Якщо ви з іншого міста, але готові організувати свій доїзд та проживання у Львові на дні занять, то ми розглянемо вашу кандидатуру», – запевняють організатори.

 

27.09.2022

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