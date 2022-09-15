"Дударик" дає концерт на підтримку 24-ої бригади.

18 вересня у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла відбудеться Благодійний концерт хорової капели «Дударик» на підтримку 24-ої окремої мотострілецької бригади імені короля Данила.

Початок о 16:00, повідомили у пресслужбі «Дударика».

Це один із багатьох благодійних заходів, які Львівська національна академічна чоловіча хорова капела «Дударик» ініціює для збору коштів на придбання безпілотника для 24 ОМБР.

«Сума у 50 тисяч доларів або 2 мільйони гривень, які потрібні на безпілотник, є велетенською для нас! Це більше, як ми змогли заробити і зібрати із благодійниками для ЗСУ з початку війни росії проти України. Маємо мету впоратись із цим викликом до кінця жовтня. Мотив для нас ясний як ніколи - це збереже не одне життя наших воїнів і це прискорить нашу перемогу», - зазначили Дударики.

На концерті у Гарнізонному храмі капела представить програму «1000 років української музики», яку невдовзі везе в тур Европою. Львів’яни, як завше, мають нагоду «зняти пробу» і підтримати цю ініціативу.

Нагадаємо, Дударик запрошує мистецьких партнерів з інших міст України долучатись до цієї ініціативи, а також долучитися до збірки коштів на безпілотник для побратимів в ЗСУ.

Переказати кошти на придбання літачка можна за реквізитами https://cutt.ly/BCAweQ7