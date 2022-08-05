Переважна більшість німців підтримує відмову від російських нафти й газу.

Водночас у німецькому суспільстві падає підтримка ідеї нарощування збройної допомоги Україні та санкційної війни проти Росії.

Переважна більшість громадян Німеччини вважає, що їхня країна має стати енергетично незалежною від Росії. Це засвідчують опубліковані в четвер, четвертого серпня, результати свіжого опитування громадської думки Deutschlandtrend, проведеного соціологічним інститутом Infratest dimap на замовлення телеканалу ARD. За відмову від російських нафти й газу виступає 71 відсоток німців, і лише 24 відсотки дотримуються протилежної думки. Про це повідомило видання Presseportal.

Найбільше енергонезалежність від Москви підтримують симпатики німецької партії «зелених» – 95 відсотків. Серед виборців Соціал-демократичної партії Німеччини ця частка становить 81 відсоток, у стані прихильників опозиційної ХДС/ХСС – 75 відсотків, у лібералів з Вільної демократичної партії – 73 відсотки.

Тільки у тих, хто голосує за правопопулістську партію «Альтернатива для Німеччини», яка неодноразово демонструвала свою прихильність до Росії, баланс інший: лише 32 відсотки з них вважає досягнення енергетичної незалежності від Росії правильною метою, тоді як 64 відсотки впевнені у зворотному.

На заході Німеччини підтримка енергетичної незалежності від РФ значно сильніша, ніж на сході країни, – 76 відсотків проти 54. Але загалом у країні прихильники цього кроку перебувають у впевненій більшості, підкреслюють соціологи.

Більшість німців хотіли б, щоб останні три атомні електростанції в Німеччині функціонували й наступного року попри те, що свого часу було вирішено про їхнє виведення з експлуатації до кінця поточного року. За планове закриття АЕС виступає лише 15 відсотків німців. 78 відсотків підтримують ідею, щоби станції працювали принаймні до літа 2023 року. 67% виступають за те, щоб атомна енергетика функціонувала в країні ще щонайменше п’ять років. А 41 відсоток навіть за те, щоб будувати в Німеччині нові АЕС.

Водночас соціологічне дослідження виявило невтішні для України тенденції щодо підтримки військової допомоги. Згідно з результатами того ж таки опитування, 39 відсотків німців вважають виправданим нинішній обсяг поставок німецької зброї Україні. У червні така думка зустрічалася на три відсоткові пункти частіше. При цьому 32 відсотки опитаних (+9, порівняно з червнем) вважають, що постачання Києву озброєнь зайшло занадто далеко, і лише 23 відсотки (-6) заявили, що військову допомогу можна було б наростити.

Щодо санкцій, запроваджених проти РФ, то їх досі вважають недостатніми 37% німців, хоча ця частка і знижується – у червні був 41 відсоток. 34 відсотки опитаних дотримуються думки, що санкцій зараз стільки, скільки потрібно (прихильників такої точки зору поменшало на три відсоткові пункти), і 21 відсоток громадян ФРН впевнені, що санкційна війна зайшла вже занадто далеко (+6).

Таким чином можна констатувати, що після п'яти місяців повномасштабного вторгнення Росії німці дещо охололи до ідеї підтримки України. Проте більшість із них усе ще залишаються прихильними до цієї ідеї, зазначають соціологи.

Соціологічне дослідження Deutschlandtrend проводилося інститутом Infratest dimap на замовлення громадсько-правового телеканалу ARD з першого до третього серпня. Загалом було опитано 1313 осіб, у тому числі 858 телефоном та 455 – в онлайн-форматі.