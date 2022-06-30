Не сміє бути в нас страху, — «Дударик» презентував першу пісню нового проєкту «Друзі з фронту».

 

Національна академічна чоловіча хорова капела «Дударик» презентувала пісню у рамках нового проєкту «Друзі з фронту».

 

За словами керівника «Дударика», диригента, заслуженого діяча мистецтв України Дмитра Кацала, військовослужбовець-«дударик» Орест Рись, перебуваючи на реабілітації у Львові, навідався до хористів із пропозицією записати одну з пісень для підняття бойового духу і на добру згадку. Цього разу обрали гімн куреня «Залізної Остроги» УСС.

 

«Презентуємо вашій увазі! При нагоді записуватимемо із нашими хлопцями, які на фронті, такі листівки у межах нового проєкту "Друзі з фронту". Прем’єри відбуватимуться на нашому YouTube. Слухайте та коментуйте — для на нас це важливо!» — зазначили у капелі.

 

Нагадаємо, крім «Друзів із фронту», «Дударик» має ще проєкт «Прийняття» — щочетверга о 14:00 на YouTube та у соцмережах капела презентує пісні, які поцупили у нашого народу москалі. Хористи ідентифікують співанки, відшукують оригінальний текст, далі твори аранжуються, розучуються (період прийняття тривав приблизно півроку) і презентуються в медіа для широкого загалу і на саркому москалям.

 

Зібрані під час проєкту кошти передадуть Збройним Силам України.

 

30.06.2022

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