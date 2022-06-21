У Карпатах зацвіла червона рута.

На Чорногірському та Мармароському хребтах Карпатських гір масово розквітли карпатські рододендрони, який у народі ще називають червона рута, когітник, чорногривник, бердулян, бердуляк, збурник, машкара та омеґа, - повідомляють у Івано-Франківському обласному управлінні лісового та мисливського господарства. Пік цвітіння припадає на середину червня та триває близько двох тижнів.

Рододендрон східнокарпатський – це вічнозелений чагарник родини вересових, поширений на Балканах та у Карпатах. Це низькорослий сланкий вічнозелений кущик, який на високогірних полонинах рясно зацвітає у червні.

В Україні рододендрон росте на субальпійських та альпійських луках поміж заростями сосни та ялівцю на висоті 1600-2050 м. За цвітінням чагарника можна спостерігати у Ґорґанах, на Свидовці (у масиві Близниці), Чорногорі та Мармаросах.

Крім лікарських властивостей, рослина має чудодійну силу, принаймні так вважають місцеві жителі. Люди розповідають, що якщо дівчина подарує червону руту легіню, той закохається назавжди і не розлюбить її ніколи. Втім, рослина занесена до Червоної книги України як рідкісна, зривати її не можна, за це передбачено штраф — 57 грн за одну квітку.

Вважається, що саме про цю червону руту написав свою легендарну пісню культовий український композитор Володимир Івасюк.