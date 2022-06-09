Ніно Катамадзе виступить у Львові на підтримку ЗСУ.

12 червня о 12 год. на площі Маланюка у Львові відбудеться благодійний солодкий ярмарок-зустріч, що організовує Львівська національна філармонія.

 

 

Окрім цього, Львівська філармонія запрошує всіх охочих долучитися до онлайн-аукціону. Лоти аукціону, серед яких зустрічі з відомими людьми, майстерки, іграшки, прикраси, твори мистецтва, будуть розміщені на сторінці «INSO-Львів» 10 червня. Офіційна сторінка «INSO-Львів».

 

За словами керівниці правління «INSO-Lviv» Іоланти Пришляк, щодня оркестр обробляє десятки запитів допомоги. «Львівська філармонія стала осередком гуманітарної допомоги і неодноразово вже довела, що культура не буває поза політикою. Нашим великим колективом ми створили ініціативу ярмарку та аукціону для збору коштів на потреби нашої рідної львівської 80-ої ОМДШБ», – сказала Іоланта Пришляк.

 

Вона додала, що під час ярмарку планують зібрати гроші на покупку чотирьох автомобілів, а також термовізійних дронів. Тож очікують на всіх!

 

 

Окрім солодощів, у відвідувачів буде можливість почути живу музику. Спеціальний гість ярмарку – Ніно Катамадзе. 

 

09.06.2022

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