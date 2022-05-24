В Івано-Франківську презентували книгу про Василя Стефаника і його епоху.

 

В Івано-Франківську презентували книгу «Василь Стефаник. У тестових питаннях і відповідях». У книзі вміщено близько тисячі тестових завдань, присвячених життю та творчості Василя Стефаника. З питань постає епоха життя відомого українського письменника, оживають герої його творів. 

 

 

Автори, а це, зокрема, Ольга Деркачова, Іван Монолатій, Галина Гречук, Наталія Вівчарик, Володимир Яслик, а також колектив вчителів Калуської МТГ, пропонують по-новому поглянути на митця: пройти шлях питань-відповідей, що тільки здаються добре знаними, адже містять у собі багато несподіванок та неочікуваних відкриттів. 

 

«14 травня 2021 р. минуло 150 років від дня народження Василя Стефаника. Після проведення Прикарпатським НУ ім. Василя Стефаника Міжнародного наукового конгресу «Василь Стефаник і світова література» виникла ідея створити цей збірник тестів у ректора університету Ігоря Цепенди. Книга покликана посприяти популяризації творчості Стефаника серед школярів, студентів, допомогти педагогам та всім зацікавленим читачам.

Хоча твори письменника віддавна включені до шкільної програми, проте учням нав’язувалися трафаретні уявлення про т.з. «селянськість» тематики, - розповіла упорядниця книги Ольга Деркачова. 

 

24.05.2022

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