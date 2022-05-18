«Дударик» запрошує на навчання.

Високе, вічне, націоналістичне

Ростислав Держипільський

Відколи 2008 року я очолив театр, у нас була чітка патріотична позиція. Я не боявся і мені не було соромно, коли закидали, що ми націоналістичний театр. Зараз це чітко зрозуміло: мистецтво має бути не тільки високим і вічним, а й націоналістичним.