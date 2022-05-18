«Дударик» запрошує на навчання.

Львівська хорова школа «Дударик» імені Миколи Кацала (вул.Коперника, 27) запрошує на навчання хлопчиків віком від 6 до 8 років.
Також працює філія хорової школи на Сихові в дитячій школі народних мистецтв (вул. Бориса Антоненка-Давидовича, 6).
«У нас Ваші діти: здобудуть якісну початкову мистецьку освіту; співатимуть у Львівській національній академічній чоловічій хоровій капелі "Дударик"; вивчатимуть музичну грамоту; навчатимуться грі на музичних інструментах; знайдуть справжніх друзів», — зазначають у капелі.
Для запису на навчання потрібно зателефонувати:
Бей Вікторія Володимирівна 0 (67) 581 43 96
Весоловська Соломія Зенонівна 0 (97) 725 51 26
18.05.2022