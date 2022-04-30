Американські інструктори тренують українських вояків у Німеччині.

Йдеться про навчання на американській військовій техніці: гаубиці, радарні системи, бронетранспортери.

Американські інструктори почали навчати військовослужбовців Збройних сил України користуватися ключовими системами, отриманими як військова допомога для оборони країни від російського агресора. Про це повідомило німецьке видання Bild з покликом на слова речника Міністерства оборони США Джона Кірбі (John Kirby).

За його словами, ці навчальні заходи «засновані на базовій артилерійській підготовці, яку українські військовики пройшли раніше в інших місцях, а також охоплюють заняття з управління радарними системами та бронетехнікою, які, як було нещодавно оголошено, стануть частиною пакетів допомоги Україні в сфері безпеки».

Навчання проходять за системою тренування тренерів. Після цього українські військовики, повернувшись на Батьківщину, передаватимуть здобуті знання своїм колегам.

Заходи координуються спільно Командуванням армії США у Європі та Африці (United States Army Europe and Africa, USAREUR-AF) та Німеччиною. За словами Кірбі, мета американців полягає в тому, щоб зробити це навчання «корисним і конструктивним, але не обтяжливим», оскільки українці не мають часу на тривалі навчальні заняття через війну, яку їм доводиться вести у своїй країні.

«У них є досвід, необхідний для роботи з артилерією, а тепер їм потрібно вивчити особливості американської системи», – наголосив Кірбі. Йдеться серед іншого про гаубиці M-777.

Де саме проходять ці вишколи Кірбі не повідомив. Експерти припускають, що найімовірніше це відбувається на американській військово-авіаційній базі «Рамштайн». Кірбі розповів, що схожі навчання українських вояків походять й у інших країнах-членах НАТО.

Кірбі розповів про 160 представників американської Національної гвардії зі штату Флорида, які раніше перебували в Україні й інструктували українських вояків. Перед початком російського вторгнення вони мусіли з міркувань безпеки перебратися до інших країн. Зараз вони відновили вишкіл українських колег за межами України.