Американські інструктори тренують українських вояків у Німеччині.

Йдеться про навчання на американській військовій техніці: гаубиці, радарні системи, бронетранспортери.

 

 

Американські інструктори почали навчати військовослужбовців Збройних сил України користуватися ключовими системами, отриманими як військова допомога для оборони країни від російського агресора. Про це повідомило німецьке видання Bild з покликом на слова речника Міністерства оборони США Джона Кірбі (John Kirby).

 

За його словами, ці навчальні заходи «засновані на базовій артилерійській підготовці, яку українські військовики пройшли раніше в інших місцях, а також охоплюють заняття з управління радарними системами та бронетехнікою, які, як було нещодавно оголошено, стануть частиною пакетів допомоги Україні в сфері безпеки».

 

Навчання проходять за системою тренування тренерів. Після цього українські військовики, повернувшись на Батьківщину, передаватимуть здобуті знання своїм колегам.

 

Заходи координуються спільно Командуванням армії США у Європі та Африці (United States Army Europe and Africa, USAREUR-AF) та Німеччиною. За словами Кірбі, мета американців полягає в тому, щоб зробити це навчання «корисним і конструктивним, але не обтяжливим», оскільки українці не мають часу на тривалі навчальні заняття через війну, яку їм доводиться вести у своїй країні.

 

«У них є досвід, необхідний для роботи з артилерією, а тепер їм потрібно вивчити особливості американської системи», – наголосив Кірбі. Йдеться серед іншого про гаубиці M-777.

 

Де саме проходять ці вишколи Кірбі не повідомив. Експерти припускають, що найімовірніше це відбувається на американській військово-авіаційній базі «Рамштайн». Кірбі розповів, що схожі навчання українських вояків походять й у інших країнах-членах НАТО.

 

Кірбі розповів про 160 представників американської Національної гвардії зі штату Флорида, які раніше перебували в Україні й інструктували українських вояків. Перед початком російського вторгнення вони мусіли з міркувань безпеки перебратися до інших країн. Зараз вони відновили вишкіл українських колег за межами України.

30.04.2022

До теми

Поширити
Збруч
Крихкий світ Великодня воєнного часу
Оксана Левицька
Наша традиційна культура витримала усі лихоліття минулих століть, але вистояла, щоб тривати й бути тим, що робить нас українцями, тому нам треба берегти крихкий світ прадавніх великодніх святкувань як тверду й непохитну основу українства.
29.04.22 | | Штука
65-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Битва за Донбас залишається основним стратегічним напрямом Росії. Бої були особливо важкими в районі Лисичанська та Сіверськодонецька. Утім через сильний опір України територіальні здобутки Росії є обмеженими і досягаються ціною великих втрат.
29.04.22 | | Україна
Виставка Петра Сметани  у Венеції
Галерея «Зелена канапа» представляє виставку львівського художника Петра Сметани в рамках проєкту Європейського культурного центру ECC–Personal Structure у Венеції під час 59-тої Венеційської бієнале з 23 квітня до 27 листопада 2022 року.
28.04.22 | | Штука
Бути як Лілія
Марія Довгун
Промінь, який осяює українську культуру у складний і болісний час війни: оперна співачка Лілія Нікітчук є однією з мисткинь, які підтримують Україну як словами, так і діями, наближаючи нашу спільну перемогу.
27.04.22 | | Штука
Наш день перемоги попереду
Володимир В'ятрович
8 травня разом з усією Європою, нашими союзниками, відзначимо День перемоги над нацизмом. 9 травня, знову ж таки разом з усією Європою, відсвяткуємо День Європи. А день перемоги залишається вакантним.
27.04.22 | | Україна
(Не)мирний атом
Олександра НЕСП'ЯК
Фактори ураження землі та променевої хвороби не зупинили введення російських військ у зону відчуження – як і 36 років тому факт поширення радіації не зупинив радянську владу від проведення велелюдної демонстрації.
26.04.22 | | Україна
Павло Табаков співає про незламне місто Марії
«Наш Маріуполь» – не просто пісня. Кожне слово, кожна нота – як оголений нерв. Місто, яке стоятиме до переможного кінця. Місто, яке уже увійшло в історію України та світу. Місто Марії, якому уже тепер присвячують пісні.
26.04.22 | | Штука
Десь закінчилася війна
Юрко ТИМЧУК
Оптимізм демократичний до непристойності, він притаманний праведникам і грішним, йому по цимбалах раси і віросповідання. Трохи, правда, прикро, що оптимістами можуть бути як люди, так і істоти
26.04.22 | | Україна

© 2022 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.