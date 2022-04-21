Моє відчуття війни

Коли почалася війна росії проти України, було страшенне бажання стати на захист своєї Батьківщини зі зброєю в руках. Але друзі переконали мене, що я можу принести більше користі в операційній, травм очей буде багато. На жаль, так і сталося.



Професор Ігор Новицький, офтальмолог, доктор медичних наук

Кожен випадок бойової травми очей залишає незгоєне враження. Радість пораненого, що знову може бачити, дає наснагу до нової праці.

Але є кілька випадків, які не забуду ніколи.

Хлопець неповних 22 років, ще зовсім молодий хлопець, цивільний. Чистив зуби і виглянув через вікно. В цей момент вибухнула бомба. Осколками поранило лице, голову і очі, обидва ока. На передовій зашили рани рогівки і склери. Коли його привезли в нашу клініку у Львові, одне око було повністю розбите, друге – субкон’юнктивальний¹ розрив склери, повний гемофтальм,² тотальне відшарування сітківки.³ Неправильне світловідчуття. Операція тривала більше п'яти годин. Спочатку неможливо було зрозуміти, де кров, де мембрани, де сітківка. Закінчилася операція коловою і радіальною ретінотомією,⁴ ендотампонадою⁵ силіконом. Сітківка була сіра, і я не мав надії на відновлення навіть найменшого зору. Через десять днів око бачило з корекцією 0,01, і я щасливий, що вернув йому хоч трохи зору.

Другий – молодий чоловік, військовий. Мінно-вибухова травма обох очей. Рвані рани рогівки,⁶ розриви райдужки,⁷ травматичні катаракти,⁸ гемофтальм. Коли побачив ці очі, зрозумів, що іншого виходу нема – мушу їх оперуват! Але чи справлюся? Зробив все, що міг: перекладав шви на рогівку, підшивав райдужку, проводив екстракцію катаракти,⁹ закриту вітректомію,¹⁰ імплантував штучний кришталик і підшивав його до склери. Результат: краще око 0,02, друге око – світловідчуття.

Третій випадок. Сказали: травматична макулярна¹¹ дірка. Коли привезли, вразило інше – у хлопця ампутовані обидві ноги. Надіюся, що зір я йому поверну. Але ноги не поверне ніхто!

Четвертий випадок. Військовий, вже немолодий, сильний чоловік 46 років. Мовчить, але відчуваю його розпач і безвихідь. З болем відчуваю його і свою безнадію. Був поранений і засипаний землею. Одне око зруйноване, ендофтальміт.¹² Друге око: зашита рана рогівки, рогівка набрякла, гіфема,¹³ дефект радужки, афакія,¹⁴ силікон. Очне дно не офтальмоскопується.¹⁵ Ультразвукове дослідження незрозуміле. Неправильне світловідчуття. Розумію, що всередині щось негаразд. Чекаю, коли хоч трохи просвітліє рогівка. Оперую. Знімаю епітелій, виводжу силікон. Сітківки з темпорального боку¹⁶ майже нема, силікон під сітківкою. Сітківка скорочена і зморщена. Розправляю як можу, але центральної частини сітківки нема. Відчуваю своє безсилля…

Набираюся сил для інших поранених, які захищають Україну, а отже і мене.

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¹ субкон’юнктивальний розрив склери – розрив білкової, зовнішньої, оболонки ока під кон'юнктивою, слизовою оболонкою, яка покриває склеру і повіки.

² гемофтальм – крововилив в порожнину склистого тіла очного яблука.

³ сітківка – внутрішня світлочутлива оболонка ока.

⁴ ретінотомія – хірургічне розсічення сітківки.

⁵ ендотампонада силіконом застосовується (зокрема, в даному випадку) для блокування розривів сітківки.

⁶ рогівка – передня зовнішня прозора поверхня очного яблука, через яку в очне яблуко проникає світло.

⁷ райдужка – райдужна оболонка або ірис, тонка рухома діафрагма ока з отвором (зіницею) в центрі, розташована за рогівкою, між передньою і задньою камерами ока, перед кришталиком.

⁸ катаракта – помутніння кришталика ока.

⁹ екстракція катаракти – видалення непрозорого кришталика.

¹⁰ вітроектомія – операція з видалення з ока частини або всього склистого тіла, прозорої желеподібної речовини, що заповнює простір очного яблука між кришталиком та сітківкою.

¹¹ макула – центральна ділянка ("жовта" пляма) сітківки.

¹² ендофтальміт – гнійне запалення внутрішніх оболонок очного яблука з утворенням ексудату (рідини, що утворюється в місці ураження) в склистому тілі.

¹³ гіфема – крововилив в передню камеру ока.

¹⁴ афакія – відсутність кришталика ока.

¹⁵ офтальмоскопія — метод дослідження очного дна за допомогою спеціальних приладів, зокрема офтальмоскопа.

¹⁶ темпоральний бік сітківки – зовнішній, скроневий бік.