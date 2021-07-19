У Львові відбувся міжнародний симпозіум з вітреоретинальної хірургії.

Львів став одним з міжнародних центрів вітреоретинальної хірургії, 16-17 липня ц.р. тут відбувся третій міжнародний симпозіум RETINA LVIV 2021 “Виклики вітреоретинальної хірургії”.

В симпозіумі взяли участь медики з України, Польщі, Німеччини, США, Австралії, Туреччини, Греції, Єгипту та Грузії. Засідання проходили в актовій дзеркальній залах Львівського національного університету ім. Івана Франка.

Вітреоретинальна хірургія – це оперативні втручання на задньому сегменті ока (склистому тілі і сітківці) з метою відновлення анатомічної будови внутрішніх структур очного яблука. Вітреоретинальна хірургія є найсучаснішим напрямком в офтальмології, вона сприяє не тільки поліпшенню зору, але і повного його відновлення.

Отож, метою симпозіуму було розкрити нові методи і техніки у вітреоретинальній хірургії та обговорити різні підходи до оперативного лікування захворювань склистого тіла і сітківки, а також поділилися досвідом своїх складних випадків та моментами, які би не хотіли пережити знову.

Всього на симпозіумі було презентовано 90 доповідей стосовно, зокрема, випадків відшарування сітківки, лазерного лікування сітківки, вітреоретинальної хірургії травмованого ока та ока з катарактою, діабетичної ретинопатії, інтраокулярних ін'єкцій, макулярної хірургії (в центральній зоні сітківки) тощо.

Третій симпозіум мав відбутися в квітні минулого року, але у зв'язку із застережними заходами щодо поширення коронавірусу (COVID-2019) тоді його відмінили.

Перший же симпозіум RETINA LVIV – "з метою пошуку та вироблення спільних поглядів на стандартизацію вітреоретинальних операцій" – відбувся 2 квітня 2016 року. Ініціатором таких спеціалізованих симпозіумів-бієнале з вітреоретинальної хірургії (та їхнім організатором) виступив перший галицький (і перший західноукраїнський) професор-офтальмолог Ігор Новицький.

Через два роик, на другому симпозіумі 4-5 травня 2018 року прийняли рішення створити українське Товариство вітреоретинальних хірургів, і 5 жовтня 2020 року це Товариство було офіційно зареєстровано; президентом товариства було обрано Ігоря Новицького, членами правління – Андрія Рубана, Дмитра Горячева та Андрія Сергієнка.

І, власне, Товариство вітреоретинальних хірургів України разом з львівським медичним центром Oculus та Lviv Medical Center виступили організаторами цьогорічного третього симпозіуму, виводячи Львів у статус одного з міжнародних центрів вітреоретинальної хірургії.

Ігор Новицький (1956 р.н., Дрогобич) — доктор медичних наук (2004), професор, почесний амбасадор Львова (2017-2019). Президент Товариства вітреоретинальних хірургів України, член Європейського товариства катарактальних і рефракційних хірургів та Європейського товариства вітреоретинальних хірургів, Товариства офтальмологів України, Товариства оперуючих офтальмологів України та Товариства глаукоматологів України.