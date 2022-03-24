Путін, Кірілл: Не убий

Томаш Достатні

 

Ніколи не мав ілюзій щодо використання релігії в політичних цілях. Дуже добре знаю історію, зокрема воєн. «Gott mit uns» — хай лиш це буде тут прикладом.

 

Владімір Путін, який цитував Святе Писання на московському стадіоні Лужники, що «нема більшої любові, ніж віддати душу за друзів», виправдовував цим воєнні дії в Україні. Це чисте блюзніство, і теологи це підтверджують. Це не вперше і, боюся, не востаннє деспоти у словах священних книг шукають виправдання своїм злочинам. Католицький теолог, італійський архієпископ Форте скаже прямо: «Це свідчить про глибоку слабкість Путіна, який більше не може знайти аргументів, щоб виправдати божевілля невиправданої й абсолютно аморальної агресії. Путін до своїх дуже серйозних гріхів додає богохульство, бо він використовує Бога, щоб виправдати вчинене ним зло. Таким чином досягає вершини аморальності».

 

Але ж і вимовлені московським православним патріархом Кіріллом слова та благословення російських солдатів, які вбивають українців і українок в ім’я «русского мира», також зіткнулися з гострою реакцією понад 300 православних богословів з усього світу. У їхній декларації читаємо: «Тому ми відкидаємо єресь "русского мира" і ганебні дії російської влади – вчинені за згодою Російської православної церкви – для виправдання розв'язання війни проти України. Цю війну уможливило підле і нікчемне вчення, що не має жодного обґрунтування, глибоко неортодоксальне, нехристиянське і вороже людству, яке покликане бути відкупленим. (...) Так, як Росія вторглася в Україну, так і Московський Патріархат, на чолі з патріархом Кіріллом, став агресором для православної Церкви...»

 

Також і зсередини Польської православної церкви падають гострі слова Міхала Клінґера, богослова і дипломата: «Кіріллл тепер є як агент впливу. Він завжди хотів зробити кар’єру, їздити по світу, бути прийнятим, насолоджуватися престижем і відігравати якусь роль. Хотів би, але особливо останні дні показали, що він – лише бутафорія лідера. (...) Московський патріархат хоче репрезентувати домінуючий у суспільстві погляд. Цієї війни хоче не лише Путін, а й домінуюча частина самих росіян. Тому не дивно, що Кірілл обрав найпримітивнішу позицію підтримки війни».

 

Політик, що використовує релігію у своїх військових цілях, не є нічим новим. Релігійний лідер, що заперечує Євангеліє задля політичних, військових цілей, – це також було.

 

А прості християни і на сході, і заході світу – одні засуджують, інші втрачають віру.

 

Хто зупинить ці злочини, хто крикне: Не вбивай. Це також цитата з Біблії.

 

Tomasz Dostatni OP
Putin, Cyryl: Nie zabijaj.
Gazeta Wyborcza, 22.03.22

 

 

24.03.2022

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