«Lidove noviny»: допомагати українцям чи здати Східну Європу на розправу варварам.

У своїй книзі «Зіткнення цивілізацій» Семюел Гантінґтон вважає домінантним західний цивілізаційний простір, з яким ведуть боротьбу китайський та ісламський світи, пише викладач Оломоуцького університету Павел Новачек у статті в «Lidove noviny». Близькими до західного Гантінґтон вважав т.зв. православну й іспанську цивілізації.

Росіяни, які в цій схемі нібито належали до православної цивілізації, зараз роблять усе можливе, щоб якнайдалі відійти від західного світу. За останні три десятиліття вони напали на Чечню, захопили Придністров’я, Абхазію, Пд. Осетію й український Крим. Вторгнення в Україну триває вже місяць, проте досягнути поставленої мети РФ не змогла — тому вона вдається до варварських методів ведення війни: нищення інфраструктури, бомбардувань і терору мирного населення. Росіян можна розглядати як сучасних варварів. Зрозуміло, що на Україні вони б не зупинилися.

На думку Новачека, ми бачимо великий історичний парадокс. У Другій світовій війні СРСР був серед переможців німецького нацизму, а сьогодні сама Росія Путіна перетворилася на нацистську державу. «Нацизм, — пише автор, — це тоталітарна ідеологія, заснована на роздутому до неймовірних масштабів націоналізмі. Отож якщо правда, що 70 відсотків населення підтримує Путіна, то росіяни стали нацистами».

Немає жодних сумнівів, що режим Путіна зазнає краху, проте він ще встигне наробити чимало лиха. Як писав англо-ірландський мислитель Едмунд Бурк, «для того, щоб зло тріумфувало, досить одного — щоби порядні люди нічого не робили».

Новачек пропонує глянути на історію Римської імперії, яка тривалий час була непереможною і все ж таки занепала. Багато хто вважає причиною цього занепаду нашестя варварів. Проте на думку чеського філософа Любора Кісучана, головною причиною була безвідповідальність і цинічний спосіб життя римської еліти.

Розніжене своїм розкішним стилем життя, перейнятим в елліністичного світу, римське суспільство поступово втрачало свої моральні й громадянські цінності, у його середовищі процвітали егоїзм і занепад сімейних вартостей, споживацтво еліт і простих громадян. Під час безперервних нападів варварських племен, особливо в часи занепаду імперії, римляни добивалися миру, просто його купуючи. Павел Новачек згадує тут слова міланського єпископа IV століття св. Амвросія, який ворогів Риму ділив на внутрішніх і зовнішніх. До перших він відносив варварів, а до других — моральний занепад Риму. Аналогії зі сучасністю напрошуються самі собою.

Допомога Україні надходить, це правда. Але у військовій сфері робиться замало. Новачек гостро критикує західних політиків за їхнє небажання закрити небо над Україною. Захоплення Зеленським не замінить нові партії ефективних озброєнь і закрите небо. Існує суттєва відмінність між розумінням ситуації з боку західноєвропейських політиків, як-от Е. Макрон та О. Шольц, які готові до безконечних (і безрезультатних) переговорів, і політиків у Східній Європі, які дуже добре розуміють наслідки відновлення Російської імперії.

Росія нещадно бомбардує Україну — і при тому вимагає до себе поваги від сусідів. Вже сьогодні втрати від російської агресії сягають кількох трильйонів доларів. Автор пише: «Оскільки Путіна підтримує дві третини населення, а решта відмовчується, то Росії потрібно постійно нагадувати: Вчіться розуміти, що таке репарації».

Америка і Європа стоять перед надзвичайно важким рішенням: справді допомагати Україні й ризикувати великою війною — чи допустити, щоб і українці, й інші народи опинилися під владою варварів?

Новачек нагадує слова Черчилля про політиків, які пішли на мюнхенську угоду з Гітлером: «Британія і Франція могли вибирати між війною і ганьбою. Вони вибрали ганьбу. І отримають війну». Героїзм українців і згуртованість Заходу, як сподівається автор, призведуть до того, що Путін, який обрав війну, закінчить ганьбою.

Росії потрібен процес денацифікації, подібний до того, який пройшла свого часу Німеччина, щоби позбутися снів про власну велич. Військова перемога над РФ либонь чи можлива у зв’язку з її ядерними озброєннями — але цього можна досягнути, переконаний автор, якнайжорсткішими економічними методами. Єдине, що може якимось чином захистити майбутнє Росії, — це залишити ідею про Москву як Третій Рим, про Росію як могутню імперію і про декадентський Захід.