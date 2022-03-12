Росія може обрубати 97% інтернет-трафіку Заходу, що означатиме оголошення війни.

Свій порт приписки Олєнья Ґуба (Мурманська обл.) покинула спеціальна субмарина ВМФ Росії «Янтар», здатна пошкодити підводні кабелі, що забезпечують інтернет-зв’язок між Європою і Пн. Америкою, повідомив британський військовий аналітик Г.І. Саттон. У зв'язку з цим Штєпан Гобза застерігає в чеській газеті Lidové noviny, що у відповідь на обмеження, накладені американськими інтернет-гігантами Google, Apple i Facebook, Росія може завдати серйозного удару по інформаційній інфраструктурі Заходу, який може раптово втратити до 97 відсотків інтернет-трафіку .

Точне розташування субмарини наразі невідоме. Британські ВМФ вже давно звертають увагу на те, що російські підводні човни проводять картування трансатлантичних кабелів. Ні в кого не викликає сумніву, що в разі конфлікту його метою буде саботаж інтернету і телефонного зв’язку. І це не просто слова, адже існує щонайменше один добре відомий випадок такої розвідувальної діяльності Росії. У кінці грудня 2020 р. російський підводний човен зіштовхнувся з фрегатом ВМФ Британії «Нортумберленд». Гобза цитує начальника британського генштабу Тоні Радакіна, який каже, що пошкодження підводних ліній комунікації могло б означати оголошення війни. BBC оцінює, що в 2017 році через підводні кабелі проходило 97% інтернет-зв’язку. Завдяки йому щодня відбувалося фінансових операцій на 10 трлн доларів.

Як таке пошкодження мало би виглядати на практиці? Для цього застосовуються спеціальні мікросубмарини, які завдяки двигунові на ядерному паливі можуть опускатися на глибину до 6 км зі швидкістю 50 км/год. «Янтар» несе на борту аж два такі пристрої. Існують також інші методи подібної підривної діяльності. За допомогою апаратури на дистанційному керуванні, здатної опускатися на великі глибини, можна пошкодити кабелі за допомогою гідравлічних пристроїв. На невеликих глибинах таку роботу можуть проводити військові водолази або використовувати для цього звичайні корабельні якорі.

Існує думка про те, що Росія незабаром від’єднається від світового інтернету і переведе всі свої стратегічні операції на сервери всередині країни. Проте деякі спостерігачі зазначають, що це може бути лише частина ширшого плану, коли після переходу на власні сервери вона пошкодить підводні кабелі в Атлантичному океані й таким чином підірве телекомунікації Заходу. При цьому сама Росія зможе мати доступ до мережі.

Гобза сумнівається, що Росія готова піти на таке, адже це й справді могло б означати оголошення війни членам НАТО. Росії йдеться тут, вважає він, про демонстрацію сили. Але все це ніяк не заперечує того факту, що під час війни Росії з Україною інтернет має колосальне значення. Обидві країни мають висококваліфіковані «армії» хакерів, метою яких є завдавати якнайбільшої шкоди інформаційнім системам супротивника.

Україна на початку конфлікту мала великі побоювання, що її доступ до мережі може бути обмежено. Саме тому вона звернулася по допомогу до Ілона Маска, який надав їй доступ до платформи Starlink і таким чином забезпечив Україні надійний доступ до інтернету.