Росія може обрубати 97% інтернет-трафіку Заходу, що означатиме оголошення війни.

 

Свій порт приписки Олєнья Ґуба (Мурманська обл.) покинула спеціальна субмарина ВМФ Росії «Янтар», здатна пошкодити підводні кабелі, що забезпечують інтернет-зв’язок між Європою і Пн. Америкою, повідомив британський військовий аналітик Г.І. Саттон. У зв'язку з цим Штєпан Гобза застерігає в чеській газеті Lidové noviny, що у відповідь на обмеження, накладені американськими інтернет-гігантами Google, Apple i Facebook, Росія може завдати серйозного удару по інформаційній інфраструктурі Заходу, який може раптово втратити до 97 відсотків інтернет-трафіку .

 

 

Точне розташування субмарини наразі невідоме. Британські ВМФ вже давно звертають увагу на те, що російські підводні човни проводять картування трансатлантичних кабелів. Ні в кого не викликає сумніву, що в разі конфлікту його метою буде саботаж інтернету і телефонного зв’язку. І це не просто слова, адже існує щонайменше один добре відомий випадок такої розвідувальної діяльності Росії. У кінці грудня 2020 р. російський підводний човен зіштовхнувся з фрегатом ВМФ Британії «Нортумберленд». Гобза цитує начальника британського генштабу Тоні Радакіна, який каже, що пошкодження підводних ліній комунікації могло б означати оголошення війни. BBC оцінює, що в 2017 році через підводні кабелі проходило 97% інтернет-зв’язку. Завдяки йому щодня відбувалося фінансових операцій на 10 трлн доларів.

 

Як таке пошкодження мало би виглядати на практиці? Для цього застосовуються спеціальні мікросубмарини, які завдяки двигунові на ядерному паливі можуть опускатися на глибину до 6 км зі швидкістю 50 км/год. «Янтар» несе на борту аж два такі пристрої. Існують також інші методи подібної підривної діяльності. За допомогою апаратури на дистанційному керуванні, здатної опускатися на великі глибини, можна пошкодити кабелі за допомогою гідравлічних пристроїв. На невеликих глибинах таку роботу можуть проводити військові водолази або використовувати для цього звичайні корабельні якорі.

 

Існує думка про те, що Росія незабаром від’єднається від світового інтернету і переведе всі свої стратегічні операції на сервери всередині країни. Проте деякі спостерігачі зазначають, що це може бути лише частина ширшого плану, коли після переходу на власні сервери вона пошкодить підводні кабелі в Атлантичному океані й таким чином підірве телекомунікації Заходу. При цьому сама Росія зможе мати доступ до мережі.

 

Гобза сумнівається, що Росія готова піти на таке, адже це й справді могло б означати оголошення війни членам НАТО. Росії йдеться тут, вважає він, про демонстрацію сили. Але все це ніяк не заперечує того факту, що під час війни Росії з Україною інтернет має колосальне значення. Обидві країни мають висококваліфіковані «армії» хакерів, метою яких є завдавати якнайбільшої шкоди інформаційнім системам супротивника.

 

Україна на початку конфлікту мала великі побоювання, що її доступ до мережі може бути обмежено. Саме тому вона звернулася по допомогу до Ілона Маска, який надав їй доступ до платформи Starlink і таким чином забезпечив Україні надійний доступ до інтернету.

 

 

12.03.2022

До теми

Поширити
Збруч
Шевченко-2022
Ростислав Чопик
«Встане Україна. І розвіє тьму неволі. Світ правди засвітить.» Хіба не це відбувається зараз?
09.03.22 | | Штука
Тарас Шевченко ‒ пророк і карикатурист
Роксана Харчук
Найпершим гріхом української людини поет уважав примирення з ворогом, служіння йому, втрату власної гідності, тобто аморальність.
09.03.22 | | Штука
Зі щоденника моєї війни
Юрій Винничук
Те, що у мирний час для тебе було таким буденним, тепер сприймається інакше. Торкаєшся рукою дерев, наче давніх знайомих. Вони не відчувають жодної тривоги. Переймаю від них спокій.
09.03.22 | | Дискурси
Полюбити життя
Мар’яна БАРЧУК-ГАЛИК
Тепер я розумію Шевченка. Я знаю, як саме він полюбив Україну. Просто спочатку він полюбив кожне українське життя. І я теж. Полюбила. І вболіваю. І ви полюбіть. Це прекрасно.
09.03.22 | | Україна
Життя без Пушкіна
Олександр БОЙЧЕНКО
Чеський бізнес-геній Томаш Батя ще й чудово розумівся на літературі. Тому застерігав: «не читайте російських романів. російські романи вбивають радість життя»
08.03.22 | | Минуле
Битва за Київ
Андрій ЛЮБКА
Постановивши взяти Київ, Путін прирік себе на поразку. Бо Київ узяти неможливо. Є речі, які перебувають поза межею можливого.
08.03.22 | | Дискурси
Помста історії
Олеся Ісаюк
У черговій ітерації “з москвинами тану”, як співається у стрілецькій маршовій пісні, відбувається заміщення давно мертвого імперського наративу – національним українським.
08.03.22 | | Україна
«Наша сотня вже готова»
Юлія ОВСЯНИК  
Пишучи про Стрий, я розумію, що пишу про кожне місто, містечко і село в Галичині, яке зараз тримає надійний тил для українського війська. 
08.03.22 | | Галичина

© 2022 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.