Організації громадянського суспільства Польщі закликають прийняти Україну в ЄС та НАТО.

Польські неурядові та громадські організації звертаються до країн Європейського Союзу, Європейського парламенту, урядів США та Канади з проханням терміново прийняти рішення, що дасть змогу якнайшвидше військовим шляхом перемогти варварську агресію Росії та відновити територіальну цілісність України.

ЗВЕРНЕННЯ до Суспільств та Лідерів

Країн Європейського Союзу та Північної Америки!

24 березня пройде місяць від варварського вторгнення Росії в Україну. Україна рішуче, демонструючи надзвичайну військову майстерність, відбиває мілітарно багаторазово сильнішу агресію Росії. В Україні під снарядами та бомбами російських варварів гинуть сотні дітей, жінок, вагітних, старих та немічних осіб. Гинуть українські воїни, а також жінки й чоловіки, які вступили до відділів Територіальної оборони, віддано та з вірою воюючи за право на власну країну. Путін, охоплений бажанням повністю знищити Україну як державу, після невдалої спроби захопити Україну протягом 48 годин наказав бомбардувати житлові квартали, школи, дитячі садки, лікарні та пологові будинки.

Символом російської впертості стала облога Маріуполя, який сьогодні називають «новим Алеппо». Цивільне населення стало заручниками. У 400 тисяч мешканців уже майже чотири тижні нема води, опалення, газу, ліків та перев’язувальних матеріалів. Попри домовленість ворогуючих сторін, російські військові обстрілюють «коридори життя» з Маріуполя та інших міст.

Три мільйони громадян України, переважно матері з дітьми, вже були змушені покинути рідну країну, знайшовши притулок у сусідніх з Україною країнах, у тому числі – найчисленніше – в Польщі. Дотеперішня військова й гуманітарна допомога, а також підтримка України з боку більшості країн вільного світу виявилися недостатніми супроти злочинів проти людства та руйнувань, спричинених цинічною жорстокістю.

До країн Європейського Союзу, Європарламенту та урядів Північної Америки звертаємося із закликом терміново прийняти рішення, які дозволять якнайшвидше мілітарно здолати варварську агресію Росії та відновити територіальну цілісність України. Кожен день, кожна година, кожна хвилина зволікання з прийняттям цих рішень означають смерть і невимовні страждання мільйонів людей.

Ми закликаємо терміново застосувати особливий шлях до членства України в Європейському Союзі. Сьогодні Україна стримує розповсюдження зла, яке вже існує на кордоні ЄС, а Путін реально погрожує увірватися в кордони Союзу.

Ми закликаємо відкрити Україні шлях до членства в НАТО – альянсу, метою якого є забезпечення свободи та безпеки для всіх членів. Перемога України над Росією стане перемогою Європи та всього вільного світу, в якому головними цінностями є життя, гідність і добро кожної людини.

Підписантами вищезазначеного звернення є неурядові та громадські організації у Польщі, які вже багато років співпрацюють із громадами та неурядовими організаціями в Україні. Наша співпраця, яка триває з 1991 року, служить підтримці та обміну досвідом у розбудові демократичної, відкритої та європейської України. Сьогодні ми з жахом і великим болем спостерігаємо за тим, як російський агресор реалізує варварський план знищення країни та її мешканців. Ми вважаємо, що нашим правом і моральним обов’язком є ​​звернення до урядів і суспільств вільного світу:

Об’єднуючи зусилля Європейської спільноти та вільного світу, підтримаймо воюючу Україну, скажімо: НІ! російському варварству й цинізму Путіна!.

Громадський комітет солідарності з Україною – Komitet Obywatelski Solidarności z Ukrainą

Українське історичне товариство в Польщі – Ukraińskie Towarzystwo Historyczne w Polsce

Об'єднання українців у Польщі – Związek Ukraińców w Polsce

FemGlobal. Kobiety w polityce międzynarodowej, Wrocław

Forum Długiego Stołu, Warszawa

Fundacja Borussia, Dom Mendelsohna, Olsztyn

Fundacja dla Polski, Warszawa

Fundacja Edukacji Parlamentarnej, Warszawa

​​Fundacja Edukacyjna Jacka Kuronia, Warszawa

Fundacja Inicjatyw Menedżerskich, Lublin

Fundacja Kalejdoskop Kultur, Wrocław

Fundacja Kultury Duchowej Pogranicza, Lublin

Fundacja Liderzy Przemian, Warszawa

Fundacja Nasz Wybór, Warszawa

Fundacja Nowy Staw, Lublin

Fundacja Ośrodka KARTA, Warszawa

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Fundacja Sempre a Frente, Lublin

Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo, Lublin

Fundacja Teren Otwarty, Lublin

Fundacja TRANS KULTURA, Lublin

Fundacja UNITERS, Warszawa

Grupa Mowa Żywa, Włodawa

Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Wrocław

Komitet Obrony Demokracji, Region Mazowsze

Konwent Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina

Małopolskie Towarzystwo Oświatowe, Nowy Sącz

Ośrodek Integracji Obcokrajowców "myBB" w Bielsku-Białej

Otwarta Rzeczpospolita – Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii, Warszawa

Płast – Ukraińska Organizacja Skautowa w Polsce

Polsko-Ukraińsko-Kanadyjska Fundacja Stypendialna KALYNA, Bielsko Biała

Stowarzyszenie „Podlaski Instytut Naukowy”, Bielsk Podlaski,

Stowarzyszenie Centrum Współpracy Polska-Wschód, Lublin

Stowarzyszenie Dialog Społeczny, Warszawa

Stowarzyszenie Festiwal Brunona Schulza w Lublinie

Stowarzyszenie Homo Faber, Lublin

Stowarzyszenie Panorama Kultur, Wojsławice

Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu "Bug", Chełm

Stowarzyszenie Wolnego Słowa, Warszawa

​​Stowarzyszenie Wspólnota Kulturowa "Borussia"

Towarzystwo Przyjaciół Bielska-Białej i Podbeskidzia, Bielsko-Biała

Towarzystwo Ukraińskie, Lublin

Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław