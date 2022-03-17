До Львова прибула мандрівна статуя Діви Марії з Фатіми.

Нині до львівського храму Різдва Пресвятої Богородиці УГКЦ, що на Сихові, прибула мандрівна статуя Діви Марії з Фатіми. О 13-й годині відбулась Божественна Літургія, після чого священники і вірні зустріли фігуру Богородиці.





Урочистість можна спостерігати в прямому ефірі на fb.

Центр Святині Фатіми (Португалія) надав офіційну копію статуї Фатімської Божої Матері, щоб у Її присутності просити перед Богом про захист та мир в Україні і світі.

Статуя Богородиці перебуватиме в храмі Різдва Пресвятої Богородиці до 15 квітня 2022 року.

Перша мандрівна статуя Фатімської Богородиці була вирізьблена за вказівками сестри Лусії, найстаршої з пастушків, яким являлась Пречиста Діва Марія 1917 р., та 13 травня 1947 року увінчана золотою короною. Сталося так, що 1945 року, незабаром після закінчення Другої світової війни, один парох у західному Берліні запропонував, щоб статуя Фатімської Матері Божої відвідала всі столиці і єпископати Європи аж до кордону з Росією. Виготовлена за вказівками сестри Лусії статуя від того часу побувала в 64 країнах світу, несучи послання миру й Божої любові. Згодом, щоб задовольнити численні прохання з усього світу, виготовлено й посвячено ще декілька копій першої мандрівної статуї. У 2000 році було прийнято рішення залишити першу мандрівну статую у Фатімському санктуарії, який вона залишає лише за особливих нагод, якою була, зокрема, зустріч молоді в Панамі на початку 2019 року. Крім цієї мандрівної статуї Фатімської Богородиці, в каплиці, спорудженій на місці об’явлень Богоматері, що є серцем санктуарію у Фатімі, вшановується первісна статуя, що її вирізьбив 1920 року скульптор Жозе Феррейра Тедінь також за вказівками Лусії. Під час найбільших урочистостей цю статую увінчує дорогоцінна золота корона, в центрі якої вмонтована куля, яка пронизала тіло Папи Івана Павла ІІ під час замаху, що стався 13 травня 1981 року на площі Святого Петра у Ватикані. Святий Іван Павло ІІ подарував цю кулю на знак вдячності Пресвятій Богородиці за порятунок його життя.

Через тиждень, у п’ятницю, 25 березня, під час покаянного богослужіння, яке Папа Франціск о 17:00 очолюватиме в базиліці Святого Петра, він посвятить Росію та Україну Непорочному Серцю Марії. Такий самий акт того самого дня у Фатімі здійснить кардинал Конрад Краєвський, Папський роздавач милостині, як посланець Святішого Отця.

Об'явлення Пресвятої Богородиці у Фатімі — серія об'явлень, що відбувалися у Фатімі в 1915–1917 роках. Найвідомішими є об'явлення Діви Марії 1917 року. З 13 травня по 13 жовтня вона шість разів з'являлася трьом пастушкам: Лусії душ Сантуш, Жасінті Марту та Франсишку Марту. 1930 року Католицька Церква офіційно визнала ці події як диво й одкровення, яке не суперечить доктрині.