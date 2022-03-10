Frankfurter Allgemeine Zeitung: Чи збанкрутує російська держава?

Одна з найвпливовіших німецьких газет «Frankfurter Allgemeine Zeitung» пише про економічні проблеми Росії, викликані недавніми санкціями. Росію було фактично усунуто з фінансових ринків. Експерти очікують, що вже зовсім незабаром Росія не зможе виплачувати свої боргові зобов’язання і ми будемо свідками вже її другого дефолту після 1998 р.

На думку директора Німецького інституту економічних досліджень DIW (Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung) Марселя Фратцшера, існує висока ймовірність дефолту Росії. Як наслідок, можуть зазнати збитків німецькі інвестори і може дійти до суттєвих коливань на фінансових ринках. Центробанк Росії всіма силами намагається зменшити вплив санкцій. Серед іншого, було введено жорсткі обмеження на торгівлю іноземною валютою.

Інформаційна агенція Bloomberg подає дані про боргові зобов’язання Росії. Так, наприклад, 4-го квітня закінчується термін виплат боргових зобов'язань величиною в 2 млрд доларів. Інвестиційний банк Morgan Stanley вважає, що дефолт цілком можливий. Рейтингові агентства Fitch, Moody’s i S&P вже понизили рейтинг Росії до рівня «небажаних облігацій», який означає, що відповідні інвестиції дуже ризиковані. При цьому напрошуються деякі спогади.

17-го серпня 1998-го р. став найтемнішим днем в економічній історії сучасної Росії. Державна казна спорожніла, рубль за кілька тижнів втратив понад 75 відсотків своєї вартості, банки не змогли дотримуватися своїх фінансових зобов’язань. Міжнародні фінансові організації надали тоді Росії потрібну допомогу.

Проте сьогодні ситуація суттєво відрізняється від 1998-го р. В той час Росія мала великий зовнішній борг і запаси іноземної валюти. Сьогодні державна казна Росії не в останню чергу завдяки високим цінам на нафту і газ володіє значними запасами валюти. Проте через санкції велика частина валютного резерву російського Центробанку, а це 640 млрд доларів, заморожена.

Рейтингові агенції наголошують, що основною причиною дефолту стане зовсім не брак грошей, а власне санкції. У зв’язку з цим платоспроможність Центробанку буде дуже обмежена. Росія не зможе, наприклад, переводити гроші за кордон.

Менеджер гедж-фондів Джей Ньюман в інтерв’ю агентству Boomberg розповідає, що при уважному аналізі проспектів цінних паперів російських позик він зустрівся з однією з найбожевільніших речей, які коли-небудь бачив. Немає ніяких вказівок на те, як можна притягнути уряд до відповідальності, й у більшості позик не існує ніякого захисту для кредиторів.

До слів Ньюмана варто дослухатися, адже він багато років успішно займався простроченими кредитами в гедж-фонді NML Capital. Він, наприклад, відігравав ключову роль у довгорічних юридичних баталіях, пов’язаних з кредитним боргом Аргентини величиною в 100 млрд доларів. Проте з цінними паперами Путіна він не бажає мати нічого спільного і каже: «За ці позики я б не заплатив і одного пенні».